Melo Freni nominato socio onorario del Lions Club Castroreale

La splendida cornice di Piazza Pertini a Castroreale ha ospitato l’apertura delle “Giornate della Musica – Premio Nunzio Freni”, un evento organizzato congiuntamente dall’Associazione Musicale Riccardo Casalaina e dal Comune di Castroreale. La serata inaugurale è stata impreziosita da un momento di grande significato: il conferimento della carica di Socio Onorario del Lions Club di Castroreale al dott. Melo Freni, noto giornalista, scrittore e regista.

Alla presenza del Sindaco di Castroreale, dott. Giuseppe Mandanici, e del Presidente dell’Associazione Musicale Riccardo Casalaina, Salvatore Torre, l’onorificenza è stata consegnata dall’Avv. Claudio Cannas, Presidente del Lions Club di Castroreale. Nel suo intervento, l’Avv. Cannas ha sottolineato come questo riconoscimento non sia solo un tributo all’apice del successo professionale raggiunto da Melo Freni, ma soprattutto un omaggio al suo indissolubile legame con la sua terra e, in particolare, con Castroreale. Un valore, ha specificato il Presidente, che i Lions condividono e promuovono come caposaldo dei loro obiettivi di servizio.

La cerimonia ha evidenziato l’importanza di celebrare figure che, pur avendo raggiunto traguardi di rilievo nazionale e internazionale, rimangono profondamente connesse alle proprie radici. Il legame di Melo Freni con Castroreale rappresenta un esempio virtuoso di attaccamento al territorio e alle sue tradizioni, un sentimento che il Lion Club si impegna a valorizzare e diffondere.

La serata, durante la quale l’artista Maria Lo Presti ha realizzato un “Live Painting” su tela, è poi proseguita con un magistrale concerto “a due” per pianoforte del Maestro Francesco Scarcella. L’artista ha incantato il pubblico con un affascinante percorso musicale attraverso il Jazz e le sue contaminazioni, in un viaggio sonoro che ha unito le Americhe e l’Italia. Un’esibizione che ha saputo creare un’atmosfera suggestiva, perfettamente in linea con lo spirito delle “Giornate della Musica”, arricchita dagli improvvisati dialoghi tra il Maestro Scarcella ed il dott Melo Freni che ha ricordato aneddoti legati alla sua brillante carriera di giornalista e che hanno reso unico ed indimenticabile l’evento.

L’appuntamento clou della manifestazione è fissato per domenica 26 luglio, una giornata ricca di eventi che culminerà con la tanto attesa consegna del Premio Nunzio Freni al dott. Melo Freni.