Il P.S.I. sul P.S di Barcellona affidato ad esterni: “Non è una buona notizia”

Con riferimento alla notizia dell’affidamento tramite gara del servizio di Pronto Soccorso alla società bolognese CMP Global Medical Division il Partito Socialista Italiano di Barcellona Pozzo di Gotto rileva che quella che all’apparenza è una buona notizia in realtà solleva alcune questioni.

Senza nulla togliere alla società bolognese, senz’altro attrezzata per svolgere il compito affidato, il PSI si pone alcuni interrogativi.

“Il primo: come mai i concorsi dell’ASP di Messina per reperire medici di PS vanno deserti mentre gli operatori privati trovano sempre il personale necessario?

Il secondo: ci si è posti il problema relativo ai costi? E’ possibile sapere quanto costerà questo servizio alle casse pubbliche? E’ questa scelta conveniente rispetto al mantenimento del servizio da parte dell’ASP?

Il terzo: questo pronto soccorso privato avrà i reparti di supporto previsti per garantire una piena operatività o si limiterà semplicemente a smistare i pazienti verso altre strutture più organizzate?

Ma l’interrogativo più importante e quello dagli aspetti sicuramente più sconcertanti è la durata del servizio, ovvero dodici mesi, come previsto dalla normativa. Solo il PSI si è accorto che questi termini temporali coincidono esattamente con lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2026? In altre parole, non è che questo affidamento sia stato fatto adesso per illudere i barcellonesi che il problema sia risolto, salvo ripresentarsi una volta che sarà stato eletto il nuovo sindaco?

Come al solito la politica e il centrodestra ci regalano uno spettacolo indegno di un paese civile.

Restiamo in attesa di risposta a questi quesiti, consapevoli tuttavia del fatto che nessuna risposta avremo né il partito né i cittadini barcellonesi”.