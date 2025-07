E’ morta Mimma Barbaro, vedova del giornalista Beppe Alfano

E’ morta a Palermo Mimma Barbaro, vedova di Beppe Alfano, il giornalista ucciso dalla mafia l’8 gennaio 1993 a Barcellona. Mimma Barbaro aveva 79 anni, era ricoverata nell’ospedale Villa Sofia a Palermo.

«Mia madre si è spenta senza aver avuto il diritto sacrosanto di conoscere i veri volti di chi ha deciso l’omicidio di mio padre – ha affermato Sonia Alfano, ex parlamentare europea della commissione antimafia.



“A nome mio personale e dell’intera comunità di Barcellona Pozzo di Gotto – ha dichiarato il sindaco di Barcellona Pinuccio Calabrò – esprimo il più profondo cordoglio per la scomparsa della signora Mimma Barbaro, moglie del giornalista Beppe Alfano vittima innocente e coraggiosa della violenza mafiosa.

In questo momento di grande dolore ci stringiamo attorno ai figli e a tutti i familiari, ricordando la forza e la dignità con cui la signora Alfano ha affrontato la vita dopo la tragica perdita del marito. La sua è stata una testimonianza potente di resilienza e di ricerca di giustizia.

La memoria di Beppe Alfano e il sacrificio della sua famiglia rimarranno per sempre scolpiti nella storia della nostra città.

Il suo ricordo continuerà a vivere nei nostri cuori”.