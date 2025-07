Palazzo dei Leoni: acceso confronto per la rete sanitaria provinciale

Un’accesa discussione ha animato l’incontro tenutosi ieri mattina, 17 luglio, a Palazzo dei Leoni a Messina, sede della Città Metropolitana, indetto dal sindaco metropolitano, Federico Basile, per approfondire la proposta della nuova rete sanitaria provinciale presentata dall’assessora regionale alla Salute, Daniela Faraoni.

Basile stesso ha definito l’incontro “fondamentale per valorizzare il ruolo dei territori nella definizione delle strategie sanitarie regionali. La partecipazione attiva dei sindaci è il primo passo verso una rete sanitaria che risponda realmente alle esigenze dei cittadini, garantendo equità e accessibilità. È necessario trovare soluzioni condivise che mettano la salute al centro delle politiche pubbliche”.

Presenti alla riunione 67 sindaci, tra presenze in sala e collegamenti da remoto, i quali hanno evidenziato alcune criticità del piano di aggiornamento del sistema ospedaliero.

In particolare, l’assessora Faraoni ha illustrato le direttive del piano di riorganizzazione, concepito in conformità con le disposizioni del decreto Balduzzi. L’intervento mira a uniformare le strutture territoriali e renderle coerenti con la nuova distribuzione demografica della Sicilia, che negli ultimi dieci anni ha registrato una riduzione del 10% della popolazione. L’intento è quello di realizzare un sistema sanitario più armonizzato tra presidi ospedalieri, servizi locali e strutture intermedie.

Tra i principali punti affrontati nel corso degli interventi dei sindaci, in riferimento alla contrazione di 75 unità previste per la provincia di Messina, particolare attenzione è stata dedicata al reparto di cardiochirurgia pediatrica di Taormina, considerato un fiore all’occhiello dell’assistenza sanitaria del Sud Italia. Ne è stata richiesta la conferma nella sede attuale, anche se, a livello amministrativo, potrebbe essere ricondotto all’ospedale Papardo di Messina.

Ulteriori segnalazioni provengono dalle realtà di Patti, Sant’Agata di Militello, Lipari e Mistretta, dove i tagli previsti potrebbero compromettere ulteriormente la qualità dell’assistenza, già minata da ostacoli strutturali e dalla carenza di personale sanitario.

“Prendo nota delle segnalazioni pervenute nel corso del confronto odierno – ha affermato l’assessora Faraoni – ma ci tengo a ribadire che si tratta di una riorganizzazione strategica finalizzata a rendere l’assistenza sanitaria più efficiente”.

Il prossimo 23 luglio la proposta sarà esaminata dalla Commissione Sanità dell’ARS, dove potrà subire integrazioni prima dell’approvazione ufficiale, e successivamente sarà inoltrata al Ministero della Salute e al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il “no” di Barbera all’impoverimento dell’ospedale di Barcellona

Interrogativi emergono anche dal comprensorio tirrenico, dove la chiusura del pronto soccorso del presidio di Barcellona Pozzo di Gotto ha sovraccaricato l’ospedale “Fogliani” di Milazzo, già fortemente sollecitato dal numero di accessi. I sindaci hanno richiesto non soltanto il mantenimento, ma anche il rafforzamento delle aree di emergenza, includendo l’attivazione della Stroke Unit all’interno della rete ospedaliera.

Presente a rappresentare Barcellona Pozzo di Gotto, il Vicesindaco Dottor Nicola Barbera, il quale ha evidenziato un tentativo di ulteriore impoverimento dell’ospedale cittadino. Questa tendenza è stata da egli definita inaccettabile e non tollerabile.

L’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto rappresenta un presidio sanitario fondamentale per un territorio vasto e popoloso, che ha sofferto per troppo tempo a causa di carenze e tagli. Per questo motivo, l’Amministrazione comunale, tramite il Vicesindaco Dottor Barbera, ha chiesto con fermezza e determinazione una rielaborazione completa, sia in termini numerici che strategici, della proposta per la struttura ospedaliera. Barbera ha sottolineato l’importanza di riconoscere la centralità dell’ospedale di Barcellona e garantire le risorse e i servizi necessari per rispondere adeguatamente alle esigenze di salute dei cittadini.

“Il territorio ha dimostrato pazienza e resilienza, ma ora chiede rispetto e concretezza”, afferma.

Contestualmente a questa ferma presa di posizione, il Dottor Barbera ha espresso il suo apprezzamento per il rinnovato impegno mostrato dalla Direzione Generale dell’ASP di Messina, e in particolare dal Direttore Generale Giuseppe Cucci. A lui ha rimandato un ringraziamento speciale per aver contribuito in maniera determinante alla procedura per la prossima riapertura del Pronto Soccorso di Barcellona, un traguardo fondamentale per la sicurezza e la salute dei cittadini.

“Finalmente, a dispetto di un passato recente segnato da scarsa attenzione, si è percepita una volontà concreta di affrontare le problematiche che affliggono la struttura sanitaria barcellonese. Questo cambio di passo è un segnale positivo e un primo passo nella giusta direzione”.

Il Vicesindaco, inoltre, esprime la più sentita gratitudine nei confronti dell’Onorevole Pino Galluzzo, “concittadino all’Assemblea Regionale Siciliana, che ha sempre dimostrato sensibilità, impegno e concretezza sul tema della sanità locale, sostenendo fattivamente le istanze del nostro ospedale”.