Omicidio Salvatore Italiano: Giuseppe Cordici ha confessato

Sarebbe a causa di un contrasto legato a questioni di vicinato: questo il movente che ha spinto Giuseppe Cordici, sessant’anni, vicino di casa dell’ottantaquattrenne Salvatore Italiano a mettere fine alla vita di quest’ultimo con tre colpi di arma da fuoco lo scorso giovedì, 10 giugno, a Milazzo sulla riviera di Ponente in via Capuana.

La moglie di Cordici avrebbe ricevuto già da ottobre 2024, e in seguito lo scorso 7 luglio, delle comunicazioni dal Comune di Milazzo che facevano intendere che Italiano avesse fatto richiesta di un accesso agli atti per verificare la regolarità della concessione edilizia del fabbricato della donna. Italiano, infatti, aveva chiesto alla famiglia di realizzare una cunetta per lo scolo delle acque; diversamente, avrebbe denunciato le irregolarità urbanistiche dell’immobile.

Cordici, assistito dall’avvocato Antonino Aloisio, in un primo momento, durante l’interrogatorio di garanzia aveva ammesso di aver incontrato l’uomo, come testimoniavano anche i filmati delle telecamere poste nel percorso tra Fiumarella e Via Capuana, che avevano ritratto i due a bordo di una Smart nera. Ma aveva negato qualsiasi collegamento con l’omicidio, non dichiarandosi colpevole.

Ieri, durante l’interrogatorio con il giudice per le indagini preliminari, ha però confessato di aver commesso l’omicidio.

L’uomo si trovava già da sabato notte in stato di fermo presso il carcere di Messina Gazzi.