Barcellona, Lunedì 21 luglio sarà lutto cittadino per Mattia e Simone

Il sindaco Giuseppe Calabrò ha firmato oggi la determinazione sindacale n. 18, con la quale proclama il lutto cittadino per lunedì 21 luglio, in segno di cordoglio per la tragica e prematura scomparsa dei giovani concittadini Mattia Caruso e Simone Marzullo, vittime di un drammatico incidente stradale avvenuto nelle prime ore del 15 luglio.

Il documento ufficiale, pubblicato sul sito istituzionale del Comune, esprime il profondo dolore dell’intera comunità barcellonese, duramente colpita da una tragedia che ha strappato alla vita due giovani, spezzando sogni, affetti e speranze. “Un tragico destino – si legge nella determinazione – ha sottratto loro il diritto di conoscere l’esperienza della vita, le sue gioie e i suoi dolori”. Un dolore che accomuna in modo particolare il mondo giovanile cittadino, ma che ha scosso anche chi non conosceva direttamente Mattia e Simone.

Il lutto cittadino, previsto per la giornata delle esequie – che si terranno lunedì 21 luglio alle ore 17:30 presso il Duomo di Santa Maria Assunta – prevede una serie di disposizioni simboliche e partecipative:

Esposizione delle bandiere a mezz’asta negli edifici comunali e pubblici per tutta la giornata;

Invito a tutti i cittadini e alle organizzazioni sociali a partecipare simbolicamente al dolore delle famiglie Caruso e Marzullo;

Chiusura temporanea delle attività commerciali durante il corteo funebre, come segno di rispetto e vicinanza.

Il provvedimento è stato trasmesso anche al Prefetto di Messina, alle Forze dell’Ordine e al Comando di Polizia Municipale.