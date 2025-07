Omicidio Angelo Pirri: parla il difensore del padre Sebastiano

Dopo l’interrogatorio di garanzia, ai microfoni di 24live l’Avv. Giuseppe Lo Presti, difensore di Sebastiano Pirri.

Emergono nuovi e inquietanti dettagli sull’inchiesta relativa alla morte di Angelo Pirri, il giovane deceduto a seguito di un colpo d’arma da fuoco alla nuca lo scorso 3 giugno. L’ordinanza cautelare emessa a carico del padre, Sebastiano Pirri, disegna un quadro indiziario solido e articolato che ha spinto il giudice a disporre misure restrittive, pur in assenza di una prova diretta del delitto e del movente ceh avrebbe spinto il padre ad uccidere il figlio.

Gli elementi raccolti durante le indagini che sono ancora in corso, convergono nella ricostruzione di un omicidio premeditato, con numerose evidenze di natura tecnica, testimoniale e comportamentale che puntano il dito proprio contro il genitore della vittima.

La ricostruzione dei fatti

Angelo Pirri è stato trovato morto in una strada sterrata nei pressi di Santa Lucia del Mela, non lontano da una grande attività commerciale, colpito da un proiettile calibro 7.65 alla nuca. La relazione preliminare del collegio medico-legale, depositata il 4 luglio 2025, ha confermato il decesso per ferita d’arma da fuoco.

Una telecamera di sorveglianza del sistema di sicurezza esterno della grande attività commerciale sembra aver registrato chiaramente l’esplosione di un colpo alle ore 21:59 del 3 giugno. Sul posto è stato rinvenuto un bossolo compatibile con la ferita mortale. Sono, però, in corso ancora delle indagini per essere certi che la telecamera dotata di sistema audio-visivo, abbia riportato effettivamente un rumore compatibile con l’arma da fuoco e non un altro tipo di rumore.

Ma a destare sospetti sono anche i movimenti anomali dell’autovettura Fiat Grande Punto, intestata a Sebastiano Pirri, che secondo le telecamere e i varchi Targa System transita più volte da piazza Milite Ignoto tra le 20:47 e le 20:55, fino a raggiungere l’abitazione del figlio, dove sosta per alcuni minuti. La telecamera riprende Angelo Pirri uscire di casa indossando gli stessi abiti che saranno ritrovati sul cadavere. Poco dopo, l’auto del padre viene avvistata nuovamente in direzione opposta, stavolta con due persone a bordo, secondo quanto ripreso da altre telecamere poste lungo il percorso.

Le testimonianze e le intercettazioni

Decisive per emettere la misura cautelare sono anche altre dichiarazioni di persone che hanno visto padre e figlio insieme in un bar intorno alle ore 21:40 dello stesso giorno. L’orario è confermato da una fotografia scattata nello stesso momento all’interno del bar.

Intercettazioni ambientali poi riportano riflessioni del Pirri sulle telecamere di sorveglianza in grado o meno di riprenderlo durante il tragitto percorso insieme al figlio in prima battuta e, probabilmente senza, in seconda battuta e altro elemento grave pare essere la manomissione del sistema di videosorveglianza. Nella tarda serata del 3 giugno, l’uomo viene ripreso mentre sposta l’inquadratura di una telecamera posizionata sull’ingresso dell’abitazione di Angelo, in modo da non essere ripreso nei movimenti successivi. In seguito, è stato registrato mentre prelevava oggetti dalla casa dopo aver indossato dei guanti in lattice, comportamento che gli inquirenti interpretano come un tentativo di occultamento di prove.

Le conclusioni del giudice

Il comportamento di Sebastiano Pirri, inoltre, viene definito nella misura come «incompatibile con quello di una persona innocente»: la manomissione delle telecamere, la rimozione di oggetti dalla casa della vittima, le affermazioni intercettate e l’assenza di spiegazioni alternative convincenti rafforzano l’ipotesi accusatoria.

Un delitto ancora da chiarire, ma l’indagine si stringe

La procura sta stringendo il cerchio intorno al padre di Angelo Pirri, mentre gli inquirenti proseguono nella raccolta di ulteriori prove per confermare il quadro ricostruttivo in sede dibattimentale. Il delitto che ha sconvolto l’intera comunità, si arricchisce così di dettagli che spingono a interrogarsi su un presunto rapporto familiare degenerato in tragedia. Intanto il Sebastiano Pirri nega di aver ucciso il figlio, rappresentando più volte di aver accompagnato il figlio – come di consueto – in uno dei luoghi per incontrare gente di cui il Sebastiano non ne conosceva nemmeno l’identità, oltre che gli intenti.