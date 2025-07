Messina: disposte 10 misure cautelari per aziende di raccolta di materiale ferroso e autodemolizioni

Il personale della Sezione Polizia Ferroviaria di Messina e della Sezione P.G. della Polizia di Stato presso la Procura della Repubblica di Messina, a seguito di un’indagine svolta congiuntamente e diretta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Messina, ha dato esecuzione in data 17 luglio 2025 a 10 misure cautelari personali emesse nel corso dell’Operazione “Iron Travel”.

L’operazione era stata avviata lo scorso 27 giugno con l’esecuzione del sequestro preventivo di tre aziende site a Catania (RO.FE.ME. Srl; 4TRADE Srl; E.L.S, Srl) e di una ubicata nella provincia di Agrigento (ECO.RIS. Srls), tutte operanti nel settore della raccolta di materiale ferroso e delle autodemolizioni.

Il Giudice delle Indagini Preliminari ha disposto due misure cautelari in carcere, sette misure cautelari degli arresti domiciliari e una misura cautelare del divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriale nel settore della gestione dei rifiuti. Nei confronti delle quattro aziende già sequestrate il Giudice ha disposto la prosecuzione dell’attività sotto il controllo di un commissario giudiziale per la durata di un anno.

Le indagini, protrattesi per due anni con servizi di osservazione, sequestri, intercettazioni telefoniche ed ambientali, acquisizioni documentali, hanno consentito di individuare un’attività organizzata per il traffico illecito di rottami metallici tra le province di Messina e Catania. Hanno, inoltre, ritenuto sussistenti – con i limiti della fase procedimentale di cui si tratta- gravi indizi di colpevolezza con riferimento al delitto di cui all’art.416 c.p., finalizzato al compimento di una serie indeterminata di reati in materia ambientale in un arco temporale tra il 2020 e il 2022. (art. 256 L.Lgs.152/2006 e art. 452 quaterdecies c.p.).

Fondamentale nell’organizzazione il ruolo delle società sottoposte a sequestro preventivo a Catania, aventi in gestione impianti di raccolta/ trasformazione e commercio di rottami metallici, per le quali il Giudice ha ritenuto di mantenere l’operatività con l’adozione della misura del commissariamento dell’ente.