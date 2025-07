A San Filippo del Mela si festeggia la Madonna del Carmelo

Entrano nel vivo i festeggiamenti in onore di Maria Santissima del Carmelo, celeste patrona della città di San Filippo del Mela.

Dopo le due serate di pienone a piazza Fulci, teatro lunedì dell’esibizione dell’Associazione teatrale Le Nuove Immagini con la commedia brillante “L’arte della beffa” e ieri sera della bella musica degli Atmosfera Blu, c’è grande attesa questa sera per il concerto degli Audio 2 in programma alle 21.30 a Piazza Duomo.

I festeggiamenti in onore della Patrona di San Filippo del Mela culmineranno domani, giorno in cui si celebra la solennità della Madonna del Carmelo. Per l’occasione la città vivrà un momento molto importante: l’accoglienzadel reliquiario della Madonna delle lacrime, accompagnato da S.E. Rev.ma Mons. Francesco Lomanto, arcivescovo metropolita di Siracusa, che celebrerà il solenne Pontificale.

Durante le serate di festa sarà, inoltre, possibile visitare l’esposizione della mostra fotografica “Sul filo del tempo: la Madonna del Carmelo e la vita di una comunità”, a cura di Salvatore Cambria.