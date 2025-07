19 luglio 1992-19 luglio 2025: in memoria di Paolo Borsellino

L’Amministrazione Comunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in occasione dei 33 anni dalla strage di Via d’Amelio, ricorda il giudice Paolo Borsellino con queste parole:

​ “Il 19 luglio 1992, 33 anni fa a Palermo in via D’Amelio, Paolo Borsellino moriva – vittima di un vile ed efferato attentato di mafia – insieme agli agenti della sua scorta, Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Vincenzo Fabio Li Muli, Emanuela Loi e Claudio Traina, altri cinque esemplari servitori dello Stato.​

​Erano trascorsi appena 57 giorni dalla strage di Capaci.

​L’esempio di Paolo Borsellino, uomo integerrimo e coraggioso, emblema dell’impegno per la legalità e contro la criminalità non soltanto in Italia ma anche a livello internazionale, continua ancor oggi ad ispirare chi si batte per la legge e per la giustizia e ne rappresenta la sua eredità in favore delle giovani generazioni.

Con commozione, oggi, il Sindaco, l’Amministrazione Comunale e tutta la Città di Barcellona Pozzo di Gotto ricordano Paolo Borsellino, gli agenti della sua scorta e con essi tutti i servitori dello Stato che hanno dato la vita per l’affermazione della legalità e la nostra libertà.”