Pancia gonfia in estate? I consigli dei gastroenterologi

La pancia gonfia è un disturbo comune, che colpisce circa il 30% della popolazione mondiale. Durante l’estate questo problema può peggiorare, causando disagio fisico e insicurezza. Per affrontarlo in modo efficace, AIGO – Associazione Italiana Gastroenterologi ed Endoscopisti Digestivi Ospedalieri – offre consigli pratici di prevenzione e cura.

Pancia gonfia in estate: perché aumenta?

“Il gonfiore addominale – spiega Danilo Consalvo, gastroenterologo AIGO – è la sensazione di avere troppa aria nell’intestino. Spesso è accompagnato da contrazioni del diaframma e dei muscoli addominali. In estate, il caldo intenso rallenta lo svuotamento gastrico, aumentando gonfiore e nausea”.

In più, la sudorazione e la disidratazione possono influire negativamente sulla digestione. Le alte temperature favoriscono anche la diffusione di virosi intestinali estive che alterano la flora batterica e aggravano i disturbi digestivi.

Stile di vita e alimentazione: cosa peggiora il gonfiore

Secondo AIGO, altri fattori estivi possono aumentare la pancia gonfia:

Maggiore consumo di cibi e bevande zuccherate

Orari dei pasti irregolari

Cambi di località e cucina

Porzioni più abbondanti

Cosa mangiare per ridurre la pancia gonfia

L’alimentazione è fondamentale per contrastare il gonfiore addominale.

Diete specifiche come la low FODMAP, senza glutine o lattosio aiutano a ridurre la formazione di gas intestinali. La dieta mediterranea, ricca di fibre solubili e grassi sani, favorisce l’equilibrio del microbiota intestinale.

Cibi da evitare e cibi consigliati

✅ Cosa preferire:

Fibre solubili (avena, mele, carote)

Grassi buoni (olio extravergine di oliva, pesce azzurro)

Probiotici naturali (yogurt, kefir)

❌ Cosa limitare:

Zuccheri raffinati

Bevande gassate

Fibre insolubili in eccesso (cavoli, legumi non trattati)

Buone abitudini per una pancia piatta

Mangiare a orari regolari

Masticare lentamente

Evitare di coricarsi subito dopo cena

Fare attività fisica costante

Bere acqua a sufficienza

Rimedi naturali e integratori per la pancia gonfia

Esistono rimedi naturali e integratori che aiutano a ridurre il gonfiore addominale:

Carbone vegetale: assorbe gas intestinali in eccesso

Simeticone: rompe le bolle di gas, riducendo meteorismo

Enzimi digestivi (alfa e beta galattosidasi): favoriscono la digestione di zuccheri complessi

Piante carminative: cumino, menta piperita e zenzero migliorano digestione e motilità intestinale

Oli essenziali di finocchio o menta: utili in tisane o supplementi

E se la pancia gonfia non passa?

A volte il gonfiore persiste nonostante dieta e rimedi naturali. In questi casi, spiega Christian Lambiase (AIGO), potrebbe trattarsi di dissinergia addomino-frenica, un disordine neuromuscolare che altera il coordinamento tra diaframma e parete addominale.

Questa condizione amplifica la percezione del gonfiore anche senza un reale aumento di gas intestinali. La ricerca medica sta sviluppando tecniche di respirazione riabilitativa per ristabilire la corretta mobilità del diaframma e ridurre i sintomi.

Pancia gonfia: quando rivolgersi al medico

Se il gonfiore addominale è persistente o si associa ad altri sintomi come dolore, perdita di peso o cambiamenti nelle abitudini intestinali, è sempre consigliato consultare uno specialista gastroenterologo.

Conoscere le cause della pancia gonfia, adottare una dieta equilibrata, integrare rimedi naturali e seguire uno stile di vita sano sono passi essenziali per dire addio al gonfiore addominale, specialmente in estate.