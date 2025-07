Omicidio Salvatore Italiano, indagato un commerciante sessantenne, vicino di casa della vittima

È indagato con l’accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere il commerciante sessantenne Giuseppe Cordici. Secondo l’accusa l’uomo, difeso dall’avvocato Antonino Aloiso, sarebbe responsabile della morte dell’84enne Salvatore Italiano, il cui cadavere è stato scoperto giovedì pomeriggio in via Capuana sulla spiaggia di Ponente a Milazzo. Da sabato notte l’uomo si trova nel carcere di Messina Gazzi

Ad incastrarlo sarebbero state le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza installate nel percorso fra Fiumarella, dove l’anziano abitava, e via Capuana nella zona di Ponente, dove è stato trovato il corpo del pensionato avvolto in sacchi di plastica. Alcune telecamere avrebbero ripreso giovedì mattina una Smart nera nella zona di Fiumarella con i due a bordo. Adesso l’auto è stata sottoposta a sequestro. Per quanto riguarda il movente, secondo l’accusa, sarebbe da far risalire a un contrasto tra Italiano e Cordici per questioni di vicinato, legate ad un terreno