I Mangianastri incantano il Baia Events: un viaggio tra folk, cantautorato e atmosfere senza tempo

Sabato scorso, la terrazza sul mare del Lido Baiadera si è trasformata in un salotto musicale grazie all’esibizione de I Mangianastri, il duo composto da Mimì Sterrantino (voce e chitarra acustica) e Salverico Cutuli (fisarmonica). Un progetto nato nel 2014 dall’incontro di due musicisti diversi per formazione, esperienze e influenze, ma perfettamente complementari quando salgono sul palco.

Il pubblico ha potuto assistere a uno dei format di concerto più amati del duo: un percorso che attraversa la musica folk dell’Italia centro-meridionale — dal Lazio alla Sicilia — mescolando sonorità che sanno di festa di piazza, radici contadine e poesia popolare. Dalle canzoni della tradizione a quelle di grandi cantautori, in particolare Fabrizio De André, omaggiato spesso dai due in spettacoli interamente a lui dedicati.

Il nome I Mangianastri non è un vezzo nostalgico, ma un vero manifesto d’intenti: gran parte del repertorio proposto pesca a piene mani dagli anni ’50, ’60 e ’70, quando la musica passava proprio per quei piccoli apparecchi che divoravano cassette a nastro magnetico. E sabato, tra l’odore di salsedine e la brezza del litorale, il tempo si è fermato mentre le note evocavano storie di lotta, di amore, di sud e di libertà.

Il viaggio musicale è reso ancora più intenso dalla storia personale dei due musicisti. Domenico “Mimì” Sterrantino, classe 1984, nasce in Svezia, su una sponda ghiacciata, ma cresce a Castelmola, sopra Taormina. Dal padre folk singer eredita la passione per chitarra e tradizione, dalla madre svedese quella curiosità cosmopolita che lo porta a spaziare dal rock alla world music. La sua voce calda e profonda scalda testi di denuncia e di poesia. Oltre a I Mangianastri, Mimì ha all’attivo una ricca produzione: tre album da solista con la band Gli Accusati, due dedicati al blues, progetti in duo e cinque dischi con I Beddi.

Accanto a lui, la fisarmonica di Salverico Cutuli, catanese, classe 1980, uno dei più interessanti polistrumentisti siciliani. Laureato in Fisarmonica e Strumentazione per Banda, Cutuli ha portato la sua musica tra teatri, festival e palchi internazionali, spaziando dalla classica al jazz, fino alla musica d’autore. Tra le sue collaborazioni spiccano nomi come Franco Battiato e Giorgio Conte, oltre a progetti teatrali, colonne sonore e docenze di musica popolare.

Insieme, questi due artisti trasformano ogni concerto in un racconto collettivo: non un semplice live, ma un intreccio di emozioni che restituisce dignità a un patrimonio musicale a volte dimenticato. “Viaggio nella Musica vol. 1”, pubblicato nel 2017, è la loro prima raccolta, ma è soprattutto dal vivo che I Mangianastri danno il meglio di sé.

Chi sabato era presente al Baia Events del Baiadera, tra un bicchiere di vino e una carezza di vento salmastro, se ne è andato con una certezza: ci sono canzoni che non smettono mai di parlare, soprattutto quando a farle rivivere sono artisti che le maneggiano con rispetto e passione.

Dopo l’intensa serata con I Mangianastri, il palco del Lido Baiadera è pronto ad accogliere un nuovo live tutto da vivere: Sabato sera, 19 luglio, lasciati trasportare dall’energia di The Strangers Duo, un progetto musicale che porta sul palco le più belle hit italiane e internazionali, rivisitate in una nuova veste acustica.

Un duo che unisce talento, intesa musicale e uno stile inconfondibile: la loro scaletta spazia dal pop al rock, dal cantautorato alle ballad senza tempo, per una serata all’insegna di musica, sorrisi e buona compagnia.