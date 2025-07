Barcellona, ritrovato il cadavere di una donna in Via del Mare

Oggi pomeriggio è stato ritrovato un cadavere in Via del Mare n.167. Il corpo, in evidente stato di decomposizione e parzialmente nudo, è stato probabilmente abbandonato sul greto del torrente vicino all’argine quattro o cinque giorni fa. Ad allertare le forze dell’ordine gli abitanti della zona che da qualche giorno avvertivano un odore nauseabondo.

Sul posto sono presenti gli agenti della polizia investigativa insieme ai carabinieri.

Secondo le prime indiscrezioni si tratterebbe del cadavere di una donna straniera di nome Raisa. Il compagno è stato condotto in Commissariato per essere interrogato.

Le indagini proseguono a tutto campo per risalire alla causa del decesso. La donna potrebbe essere anche morta sul luogo del ritrovamento. Non si esclude alcuna pista. Sul corpo è stata disposta l’autopsia per chiarire le dinamiche che l’hanno portata alla morte.