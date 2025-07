Maxi processo Millennium: scarcerato Mario Campomizzi, accusato di associazione mafiosa

Ieri il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria, nell’ambito del maxi processo Millennium, ha disposto la scarcerazione di Mario Campomizzi, imputato accusato di far parte di una vasta organizzazione di stampo ‘ndranghetistico.

Il provvedimento è stato emesso a seguito del ricorso presentato dal difensore dell’imputato, l’avvocato Antonino Pirri del Foro di Milano. Accogliendo le richieste della difesa, il Tribunale del Riesame ha sostituito la misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.

Mario Campomizzi era finito in manette lo scorso 21 maggio, insieme ad altre 97 persone, nell’ambito della vasta operazione Antimafia “Millennium”, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Reggio Calabria e condotta con la collaborazione dell’ufficio GIP di Milano. Secondo l’accusa, l’imputato sarebbe stato inserito in un’organizzazione mafiosa radicata in Calabria, con estensioni nel Nord Italia, dedita al controllo di attività illecite e al condizionamento del tessuto economico e politico.

Tra i capi di imputazione contestati nell’operazione Millennium figura anche il reato di scambio elettorale politico-mafioso, con riferimento a presunti episodi legati alle elezioni regionali calabresi del 2020.

L’indagine della Procura di Reggio Calabria ha ricostruito una presunta rete criminale capace di influenzare appalti, attività imprenditoriali e dinamiche elettorali, grazie alla forza intimidatrice della ‘ndrangheta e alla complicità di soggetti ritenuti collusi.

Con questa decisione, Mario Campomizzi lascia il carcere, ma resterà sottoposto a misura cautelare domiciliare, in attesa delle prossime fasi processuali del maxi processo Millennium, che rappresenta uno dei più significativi filoni investigativi contro la criminalità organizzata calabrese.