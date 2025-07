Giuseppe Veneziano premiato al Museo Epicentro di Gala

Il “Premio Trinacria Circolare 2025” con “Impronta d’Autore” per Giuseppe Veneziano

Giuseppe Veneziano, uno dei principali artisti italiani della corrente NewPop, riceverà il “Premio Trinacria Circolare 2025” e, contestualmente, fisserà la sua “Impronta d’Autore” su mattonella d’argilla in maniera indelebile, domenica 27 luglio alle ore 19:00 presso il Museo Epicentro di Gala.

Fondato da Nino Abbate e Salva Mostaccio, il Museo ha sede in via Mercurio a Barcellona Pozzo di Gotto (ME).

Sarà il Presidente dell’Associazione Culturale GALLERIA PROgetto CITTA’, l’architetto Rosario Andrea Cristelli, docente di Storia dell’Arte, a dialogare con l’artista siciliano. Si tratta di una personalità sagace e provocatrice, che ha conquistato la scena sovversiva dell’arte contemporanea attraverso le sue visioni anticonformiste, presentando la sua figura di rilievo nel panorama culturale nazionale.

La presenza a Gala di Giuseppe Veneziano segna la continuità e la forza del Premio Trinacria Circolare di Nino Abbate che – dopo Giovanni Iudice, Antonio Presti e Andrea Bartoli – continua a rafforzare il valore del Contemporaneo nella Città del Longano.

L’”Impronta d’Autore” nella sua nuova formella di terracotta, inoltre, andrà ad arricchire la collezione d’arte contemporanea del Museo Epicentro.

La biografia dell’artista

Giuseppe Veneziano è nato a Mazzarino, in provincia di Caltanissetta, il 22 febbraio 1971. Si è laureato in Architettura nel 1996, presso l’Università degli Studi di Palermo. Nel 2002 si trasferisce a Milano, dove tuttora vive e si dedica esclusivamente all’arte e alla pittura. Nel 2006 realizza la sua prima importante mostra presso la Galleria Luciano Inga Pin di Milano. Nel 2007 partecipa alla VI edizione della Biennale di San Pietroburgo; nel 2009 partecipa alla 4° Biennale di Praga e nel 2011 è invitato al Padiglione Italia della 54° Biennale di Venezia.

Giuseppe Veneziano è oggi uno dei principali artisti italiani della corrente New Pop. Con il suo linguaggio pittorico, insieme originale e riconoscibile, l’artista affronta temi sensibili come la politica, il sesso e la religione, attraverso cui ci fornisce un’immagine oggettiva e disincantata della società odierna. Le sue tele sono popolate da personalità storiche e celebrità del presente, icone del cinema e personaggi dei fumetti e dei cartoni animati.

Giuseppe Veneziano produce tra finzione e realtà, elementi che tendono a mescolarsi e confondersi nell’odierna società mediatica. L’artista lavora sull’impatto iconico dei suoi soggetti, siano essi estrapolati da un’opera del passato, da una striscia a fumetti o da una foto di cronaca. Quel che conta, è la capacità comunicativa delle immagini, che diventano come i vocaboli di un linguaggio universale e comprensibile, proprio perché radicato nella cultura di massa globale. Dalla critica e dalle riviste di settore è riconosciuto come uno dei massimi esponenti del movimento New Pop italiano e del gruppo Italian Newbrow.