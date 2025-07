“Dal sangue versato al sangue donato”: tre giornate di donazione

Tre giornate commemorative dedicate alla donazione di sangue e plasma, per onorare la memoria di Falcone, Borsellino e Livatino

Donare il sangue è un gesto per la vita contro ogni forma di violenza: questo è lo slogan trasmesso dall’Azienda Papardo, che per il tramite della UOC di Medicina Trasfusionale, aderisce all’iniziativa della Regione Siciliana che ha istituito tre giornate commemorative dedicate alla donazione di sangue e plasma.

Si tratta di un’occasione di celebrazione della memoria dei tre magistrati che hanno perso la vita per mano mafiosa, delle loro scorte e di tutte le vittime delle organizzazioni mafiose. Le iniziative, infatti, avranno luogo nelle tre date che coincidono alle tre stragi: 23 maggio – Giovanni Falcone; 19 luglio – Paolo Borsellino; 21 settembre – Rosario Livatino.

Tale evento, inoltre, rappresenta un modo per trasmettere ai cittadini, in particolare ai giovani, il valore del loro sacrificio in difesa della giustizia e della legalità, patrimonio che una comunità deve custodire come bene prezioso.

L’open day del 17/18/19 luglio

L’azienda, per tale occasione, organizza un open day presso la UOC di Medicina Trasfusionale (Plesso A terzo piano) nei giorni 17/18/19 luglio dalle ore 08.30 alle ore 13.30, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana sezione di Messina.

Le giornate saranno dedicate alla sensibilizzazione e donazione di sangue e plasma ed al reclutamento di nuovi donatori.

In tale occasione sarà possibile effettuare la donazione di sangue e/o emocomponenti se si è già donatori di sangue, nel rispetto dell’intervallo di tempo tra donazioni successive previsto dalla normativa.

Nel caso in cui non si abbia mai donato, sarà possibile effettuare la visita medica ed il prelievo di sangue per il controllo finalizzato alla valutazione della idoneità (predonazione).

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la Medicina trasfusionale ai numeri 0903993803/2437 oppure tramite mail all’indirizzo donatorisanguepapardo@aopapardo.it.

L’Azienda Ospedaliera Papardo pone, anche, una particolare attenzione sull’importanza di donare il sangue del cordone ombelicale poiché in esso sono contenute cellule staminali in grado di curare malattie del sangue e del sistema immunitario ed invita le giovani coppie ad aderire al progetto “dona la mamma e dona il papà”, finalizzato a reclutare anche i padri tra i donatori di sangue.