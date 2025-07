Saggio Spettacolo della Stars Dance Academy, domani a Merì

Redazionale

L’estate di Merì si anima di talento, passione ed emozioni con l’attesissimo Saggio Spettacolo della Stars Dance Academy diretta dalla dott.ssa Giusi Cicciari, in programma venerdì 11 luglio alle ore 21.30 nella Piazza Municipio di Merì.

Un appuntamento che si rinnova ogni anno e che riesce sempre a sorprendere e coinvolgere il pubblico di tutte le età. Dal più piccolo atleta al più esperto, tutti gli allievi della scuola saliranno in pista dando vita a esibizioni che spaziano tra generi e stili diversi, regalando uno show dai toni variegati e ricco di colpi di scena.

Non solo danza e divertimento, ma anche spazio alla riflessione: tra le coreografie, alcune performance affronteranno temi di grande attualità e sensibilità sociale, come il femminicidio e il bullismo, per invitare il pubblico a non distogliere lo sguardo da problematiche che toccano la vita di molti.

A condurre la serata sarà Francesco Anania, presentatore d’eccezione capace di accompagnare con brio e professionalità ogni momento dello spettacolo. Ospite speciale, il giovane e talentuoso cantante Davide Patti, pronto a conquistare la piazza con la sua voce e la sua energia.

Grande attesa anche per l’esibizione del Gruppo Labo dell’Oratorio Giovanni Paolo II di Olivarella: ragazzi straordinari che, con la loro allegria e la loro forza, daranno voce al valore dell’inclusione presentando il loro nuovo tormentone estivo “Arancini”.

Un evento patrocinato dal Comune di Merì, pensato per grandi e piccini, che promette di regalare una serata indimenticabile, fatta di sorrisi, emozioni e messaggi importanti.

Appuntamento a domani venerdì 11 luglio!