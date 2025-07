Mal di schiena: i consigli del Professor Massimiliano Febbi per prevenirlo e curarlo

Si stima che circa l’80% della popolazione adulta almeno una volta nella vita abbia sofferto di mal di schiena.

Il dolore lombare, comunemente chiamato “mal di schiena”, è una condizione molto diffusa che interessa la parte inferiore della colonna vertebrale, tra le ultime costole e i glutei. È uno dei problemi muscolo-scheletrici più comuni al mondo, con gravi ripercussioni sulla qualità della vita degli individui e sui costi sociali e sanitari associati.

Tra le cause principali si possono sicuramente annoverare le condizioni posturali protratte nel tempo come, ad esempio, mantenere posizioni non ergonomiche per periodi prolungati o stare seduti con la schiena curva.

Le persone colpite da mal di schiena spesso hanno difficoltà nello svolgere compiti semplici come flettere la colonna in avanti, sollevare oggetti da terra o persino rimanere seduti o in piedi per lunghi intervalli.

Nonostante ciò, è possibile intervenire prima che il dolore diventi un limite e il primo passo è il movimento, come sostiene il Professor Massimiliano Febbi, Fisioterapista, Osteopata e coordinatore del corso di laurea fisioterapia Università di Ostrava Roma:

“Il mal di schiena colpisce milioni di persone ogni anno. Spesso però, è solo l’effetto visibile di qualcosa che si è costruito nel tempo: troppe ore seduti, stress, sedentarietà o movimenti sbagliati. Attraverso quattro semplici esercizi da fare comodamente a casa, ma anche in spiaggia o su un prato d’erba, possiamo costruire un’ottima routine di partenza per chi desidera ridurre il mal di schiena, migliorare il controllo del proprio corpo e sentirsi meglio ogni anno”.

Gli esercizi utili per alleviare il mal di schiena

Tilt pelvico da supino

Come si fa:

Sdraiati a terra con le ginocchia piegate e i piedi appoggiati.

Rilassa le spalle e le braccia lungo i fianchi.

Inspira. Poi, mentre espiri, schiaccia delicatamente la zona lombare contro il pavimento.

Torna alla posizione neutra respirando.

Ripeti il movimento lentamente per 10-12 volte.

Perchè fa bene: aiuta a riattivare il controllo del bacino e a stimolare i muscoli profondi della zona lombare. Utile per ridurre rigidità e tensioni dopo lunghe ore seduti o in piedi.

2. Mobilità della colonna in quadrupedia (Cat/Cow)

Come si fa:

Mettiti a quattro zampe con le mani sotto le spalle e le ginocchia sotto i fianchi.

Inspira inarcando la schiena verso il basso e sollevando leggermente lo sguardo.

Espira curvando la schiena verso l’alto, portando il mento verso il petto.

Ripeti lentamente per 6-8 cicli respiratori.

Perchè fa bene: migliora la fluidità e la mobilità della colonna vertebrale. Aiuta a ridurre tensioni e rigidità, specialmente nella zona dorsale e lombare.

3. Rafforzamento del core (Dead Bug)

Come si fa:

Sdraiati sulla schiena, solleva le gambe a 90° e le braccia verso l’alto.

Inspira. Poi espira estendendo lentamente la gamba destra e il braccio sinistro.

Mantieni la zona lombare stabile, senza sollevarla da terra.

Ritorna e cambia lato. Ripeti 6-8 volte per lato.

Perchè fa bene: rinforza gli addominali profondi e migliora la coordinazione tra braccia, gambe e tronco. Aiuta a stabilizzare la colonna e a prevenire sovraccarichi durante i movimenti quotidiani.

4. Stretching del gluteo (Single Leg Hug)

Come si fa:

Sdraiati sulla schiena con le gambe distese.

Porta una coscia verso il petto aiutandoti con le mani.

Mantieni la posizione per 30-40 secondi respirando profondamente.

Cambia lato e ripeti.

Perchè fa bene: allunga i muscoli glutei e lombari, migliorando la mobilità della parte bassa della schiena. Aiuta a decomprimere la zona lombare e a ridurre il senso di affaticamento.

Queste pratiche, perfette per godere appieno di un periodo di relax come quello delle ferie estive, sarebbero da replicare durante l’anno adottandole come buona abitudine quotidiana per preservare il benessere della nostra schiena.