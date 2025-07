Identificato il cadavere dell’uomo rinvenuto a Milazzo sulla riviera di Ponente

È stato identificato il cadavere dell’uomo rinvenuto in un sacco nero a Milazzo sulla riviera di Ponente in via Capuana, alle spalle di un noto ristorante.

Si tratta di un anziano incensurato, Salvatore Italiano, 84 anni, il cui corpo, ritrovato per caso da un corriere, presenta almeno due fori, che fanno presupporre un omicidio consumato con colpi di arma da fuoco.

Sul delitto stanno indagando le forze dell’ordine coordinate dalla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto. Nei prossimi giorni maggiori dettagli sulla causa del decesso potranno giungere dall’esito dell’autopsia disposta sul cadavere.

I Ris hanno inoltre cercato di raccogliere indizi utili per risalire anche al luogo in cui è avvenuto il decesso.