L’artista poliedrico Michele Isgrò celebrato d’oltralpe

Michele Isgrò, artista originario di Terme Vigliatore (Messina), sta riscuotendo riconoscimenti e risonanza d’oltralpe. La prestigiosa rivista svizzera AbraMagazine, nota nel panorama internazionale per la sua rigorosa selezione e l’attenzione alle eccellenze nel mondo dell’arte e del design, ha dedicato un ampio e significativo servizio al poliedrico creativo.

Al centro di questa attenzione mediatica ovviamente c’è la sua arte fotografica, in particolare quella legata alla moda, con una distintiva specializzazione negli scatti di sfilate e passerelle. La reputazione di Michele Isgro è cresciuta considerevolmente, apprezzata per la meticolosa attenzione ai dettagli.

La sua firma su una fotografia è divenuta di per sé garanzia di prestigio e sinonimo di un messaggio globale legato al bello che va oltre il mero scatto fotografico.

La rivista lo celebra come un “Maestro della fotografia e della bellezza” mettendo in luce anche il suo straordinario percorso di vita e le molteplici attività pubbliche che ne definiscono il valore professionale, artistico e umano.

“La versatilità di Michele Isgrò si estende ben oltre l’obiettivo, scrive AbraMagazine, un percorso multidiciplinare al servizio della bellezza, è un comunicatore a tutto tondo, ha sempre collaborato con testate mediatiche, fa parte della prestigiosa community di Photo Vogue e vanta un corposo curriculum formativo e sociale.

Noto come tessitore di bellezza, appellativo che gli è stato attribuito dai numerosi riconoscimenti e pubblicazioni in riviste nazionali e internazionali. Per questo abbiamo deciso di dedicargli un’ampia vetrina ed accogliere sulla nostra rivista le sue foto aprendo una collaborazione ed un focus su diversi generi ed eventi fotografici”.