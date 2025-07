Ex discarica Mazzarrà: richiesta attivazione del protocollo di legalità

Il Sindaco di Mazzarrà Sant’Andrea, Carmelo Pietrafitta, rivolgendosi con un appello alle Autorità governative territoriali ed alle Forze dell’Ordine, richiede l’attivazione del protocollo di legalità per gli interventi di messa in sicurezza della ex discarica comprensoriale di rifiuti solidi urbani sita in Contrada Zuppà di Mazzarrà Sant’ Andrea, finanziata direttamente dal Ministero dell’Ambiente per una somma complessiva di circa 32 milioni di euro.

La lettera del primo cittadino è rivolta al Prefetto di Messina, ai Carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto e Furnari, all’Assessorato Regionale Energia – Dipartimento Acqua e Rifiuti e al Genio Civile. La richiesta risulta chiara, e si legge quanto segue:

“Porre sotto regime di speciale attenzione e cautela le procedure e gli adempimenti attraverso i quali, nel loro complesso, verranno scelte ditte, aggiudicate gare, affidati sub-appalti e forniture, trasporti, noli, consulenze, incarichi o quant’ altro comunque inerente all’intervento in questione il cui importo economico è sicuramente tra i più significativi e consistenti che il comprensorio abbia mai ricevuto in termini di finanziamento diretto.

La preoccupazione per le fasi da gestire e la connessa necessità di apporvi adeguate tutele cautelative e preventive, discende per lo scrivente Sindaco del Comune di Mazzarrà Sant’ Andrea, anche e soprattutto in relazione al sito specifico sul quale intervenire, in un contesto territoriale ed ambientale che proprio a cagione dei traffici e rapporti precedentemente sorti attorno alle attività di conferimento di rifiuti in discarica è già stato individuato, in passato, come area soggetta ad infiltrazioni e condizionamenti mafiosi con conseguente scioglimento degli organi comunali ai sensi dell’art. 143 del T.U.EE.LL.

L’urgenza di provvedere per l’attivazione di uno specifico protocollo di legalità si impone, allo stato attuale, in considerazione dell’ormai imminente completamento, da parte della Regione Siciliana, del percorso autorizzativo sia in riferimento all’intervento di realizzazione dei lavori di revamping degli impianti per il trattamento del percolato e per il recupero energetico del biogas, nonché alla gestione operativa degli stessi impianti per il trattamento dei flussi provenienti dall’adiacente discarica, in conformità al D.A. n° 31/GAB del 01/02/2024, sia in relazione alla redazione del progetto definitivo di messa in sicurezza della discarica e. conseguentemente, all’esecuzione dei successivi lavori previsti in c/da Zuppà”.