Assolto il consigliere comunale Carmelo Pino dall’accusa di molestie nei confronti del sindaco

“Il fatto non sussiste”: con questa formula è stato assolto il consigliere comunale Carmelo Pino, accusato di diffamazione e molestie reiterate nei confronti dell’attuale sindaco. Aveva pubblicato diversi video satirici sui social network Facebook e Tik Tok in relazione alla vicenda del Ponte del Mela.

Il sindaco Pinuccio Calabrò aveva denunciato il consigliere Pino, dichiarandosi vittima di molestie e lamentando di aver riportato, a causa delle varie pubblicazioni che lo riguardavano, un disturbo ansioso depressivo, certificato da documentazione medica. Per tale ragione si era costituto parte civile, chiedendo il risarcimento di centomila euro per tutto i danni subiti. Nel giudizio, in sede di udienza predibattimentale, è stata dimostrata la legittimità dell’operato del consigliere Pino, che ha agito esclusivamente nell’interesse dei cittadini e nel rispetto del suo ruolo Istituzionale ed il giudice, accogliendo la richiesta dei difensori Avv. David Bongiovanni ed Avv. Gabriella Caccamo, lo ha quindi prosciolto, perché il fatto non sussiste.