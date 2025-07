Arrestato il presunto assassino di Angelo Pirri

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Messina hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, su conforme richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di Sebastiano PIRRI, 63enne, già noto alle Forze dell’Ordine, in ordine ai reati di omicidio volontario aggravato del figlio 41enne, Angelo PIRRI, rinvenuto cadavere il 6 giugno scorso nelle campagne di Pace del Mela (ME) nonché per porto e detenzione abusiva di arma da fuoco.

L’attività investigativa, condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Messina che si è avvalso del supporto del RIS di Messina, dello Squadrone Eliportato “Cacciatori Sicilia” e del 12° Nucleo Elicotteri Catania, coordinati dalla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, guidata dal Procuratore dott. Giuseppe Verzera, immediatamente avviata a seguito del ritrovamento del cadavere del 41enne, ha permesso di raccogliere e documentare gli elementi da cui sono emersi i gravi indizi di colpevolezza dell’indagato che hanno consentito all’Autorità Giudiziaria di emettere il provvedimento restrittivo.

Elementi utili sono stati raccolti grazie alle indagini condotte dai Carabinieri del Nucleo Investigativo, supportati dal RIS di Messina che ha effettuato accertamenti tecnici, balistici e biologici.

L’indagine ha consentito di documentare la condotta di Sebastiano PIRRI, il quale, nella sera del 3 giugno si sarebbe recato insieme al figlio nella località rurale di Pace del Mela, ove lo ha ferito mortalmente attingendolo con un colpo di pistola alla nuca. Immediatamente dopo, il 63enne avrebbe occultato il corpo, traslandolo oltre la recinzione della vicina autostrada Messina-Palermo, in cui era stata praticata un’apertura, e trascinandolo in un canale di scolo adiacente alla carreggiata.

L’uomo è stato arrestato dai militari dell’Arma e, ultimate le formalità di rito, ristretto presso la Casa Circondariale di Messina a disposizione dell’autorità giudiziaria.