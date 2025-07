Annullato Decreto Ingiuntivo da 85.000 euro: il Tribunale di Barcellona dà ragione a una giovane madre vedova

Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha annullato un Decreto Ingiuntivo da 85.000 euro emesso nel 2020 nei confronti di una giovane vedova, madre di una bambina piccola.

I fatti

La vicenda risale al 2016, quando una coppia barcellonese, in attesa del primo figlio, aveva acceso due mutui per un totale di 120.000 euro destinati alla ristrutturazione della casa familiare. Purtroppo, qualche anno dopo, il marito è deceduto in un tragico incidente stradale sulla A20, all’altezza di Rometta.

Rimasta sola, la donna non è riuscita a sostenere le rate dei mutui, potendo contare solo sul proprio stipendio. I finanziamenti, inoltre, non erano assistiti da una polizza vita. La società finanziaria, dichiarata la decadenza dal beneficio del termine, ha preteso la restituzione dell’intero importo in un’unica soluzione, comprensiva di penali.

Il credito è stato successivamente ceduto a IFIS NPL, società specializzata nel recupero crediti “sofferenti”, che nel 2020 ha ottenuto dal tribunale un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per 85.000 euro.

La vicenda giudiziaria

La giovane madre, assistita dall’avvocato Fabio Marchetta, ha presentato opposizione, dando avvio a un procedimento durato cinque anni. Il tribunale ha accolto una delle eccezioni sollevate dal legale, annullando definitivamente il decreto ingiuntivo per carenza di legittimazione della società di recupero crediti.

L’avv. Marchetta ha spiegato come la decisione si inserisca in un filone giurisprudenziale recente della Corte di Cassazione, che mira a contrastare la prassi delle cessioni “in blocco” di interi portafogli di crediti a basso costo.

«Queste operazioni – sottolinea l’avv. Marchetta – devono rispettare precisi standard di trasparenza previsti dal Testo Unico Bancario. La società cessionaria deve dimostrare di possedere la documentazione completa che attesti l’acquisto effettivo di quel determinato credito e il prezzo reale della cessione».

Nel caso di specie, il giudice ha rilevato la presenza di documentazione «artefatta», prodotta dalla società di recupero crediti. In sentenza si legge infatti: «Detto documento è stato specificamente contestato dall’opponente […]. IFIS NPL si è limitata a depositare un altro asserito stralcio di elenco […]. La parziale modifica del contenuto dello stralcio porta a ritenere la manipolazione del file prodotto».

La sentenza rappresenta un precedente significativo per chi si trova a dover affrontare cause per il recupero di crediti ceduti, rafforzando il diritto alla trasparenza e alla corretta documentazione delle operazioni finanziarie.