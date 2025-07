Il passaggio delle consegne del Rotaract Club di Barcellona

Inclusione, mentoring e territorio: il programma di Marco Munafò, nuovo presidente del Rotaract Barcellona P.G.

A fare da cornice al tradizionale passaggio delle consegne del Rotaract Club Barcellona Pozzo di Gotto tra il Presidente uscente Giuseppe Citraro e il Presidente entrante Marco Munafò, domenica 6 luglio è stato il panorama fornito dal bellissimo Parco Jalari.

Dopo un excursus sugli obiettivi raggiunti durante l’anno sociale appena terminato, è arrivato il momento del Passaggio del collare a Marco Munafò, che visibilmente emozionato, ha presentato una ricca programmazione del suo anno di Presidenza.

In coerenza con i progetti distrettuali, il nuovo anno si apre all’insegna dell’inclusione, del mentoring e della costruzione di legami profondi con le realtà del territorio: attività coinvolgenti, in linea con le direttive distrettuali, ma soprattutto capaci di lasciare un segno nel tessuto sociale e umano della comunità.

Il neoeletto Presidente presenta una visione chiara e appassionata. Le sue parole:

“Punteremo molto sull’inclusione, valore che ritengo fondamentale, e daremo grande spazio al mentoring, un tema caro al Rappresentante Distrettuale Valentina Fallico e a molti di noi, perché crediamo nella crescita condivisa e nel passaggio di esperienze e competenze tra generazioni.”

Marco Munafò porta con sé un’esperienza personale che ha profondamente segnato il suo percorso all’interno del gruppo: negli ultimi anni ha fatto parte della Commissione HandInCamp dedicata all’inclusione, un ambito che ha trasformato la sua visione dell’impegno sociale.

“È stata un’esperienza che mi ha cambiato profondamente. Mi ha insegnato che l’inclusione non è solo un obiettivo, ma un modo di vivere e relazionarsi con gli altri. Per questo, il mio impegno sarà quello di rafforzare i rapporti con le associazioni del territorio, coinvolgendo attivamente ragazze e ragazzi in percorsi che mettano al centro il rispetto, l’ascolto e la condivisione”.

Il tutto sarà guidato da un motto che rappresenta una promessa e un impegno: “Costruiamo insieme un mondo migliore”, accompagnato dal logo dell’anno, ispirato al celebre gioco “Tetris”. Ogni mattoncino di cui è composto, rappresenta un elemento che, unito agli altri, dona stabilità e forza all’intera struttura. I colori richiamano quelli del Rotary, del Rotaract e dell’Interact: un simbolo dell’unione tra i diversi livelli della grande famiglia rotariana.

“Insieme, possiamo davvero cambiare ciò che ci circonda” afferma il Presidente.

Il nuovo Direttivo

Durante l’evento sono entrati a far parte della famiglia del Rotaract due nuovi soci: Rosaria Miano, classe 1999, e Matteo Genovese, neodiplomato all’ I.I.S. Medi.

A comporre il Direttivo ci saranno, oltre al Presidente Marco Munafò, e al Past President Giuseppe Citraro, Fabio Sindoni come Vicepresidente, Anastasia Biondo e Santo Scilipoti con l’incarico di Segretari, Iolanda Bulotta con il ruolo di Tesoriere, Carmelo Sacco e Matteo Genovese come Prefetti, Giovanni Spataro e Serena Bartolone nel ruolo di Consiglieri, e Rosaria Miano con l’incarico di Delegato ai Social.

Inoltre, il Segretario di Club Anastasia Biondo ha ricevuto numerosi elogi per la recente elezione a Rappresentante Nazionale per l’Italia e San Marino in Europa, un incarico prestigioso che porta la Sicilia, e in particolare la città di Barcellona Pozzo di Gotto, alla ribalta internazionale.