Al via la VI edizione di InCastro Festval, dal 10 luglio al 2 agosto a Castroreale

Si svolgerà dal 10 luglio al 2 agosto la settima edizione di InCastro Festival, l’evento site specific che fonde danza, musica e paesaggio e che si svolge nel suggestivo borgo di Castroreale (Messina). L’evento, con direzione artistica di Giorgia Di Giovanni e Pierfrancesco Mucari è sostenuto da: Ministero della Cultura, Regione Siciliana – Assessorato Turismo Sport e Spettacolo, Comune di Castroreale, Unione dei Comuni – Valle del Patri.

Un’arte che non grida, ma che agisce con delicatezza; che non impone, ma accompagna; che stimola empatia, percezione e pensiero critico.

Come annunciano Giorgia Di Giovanni e Pierfrancesco Mucari, “Il tema delle Opere Gentili di quest’anno si declina nel concetto di Esistere, un’indagine sull’esperienza umana nella sua interezza, tra presenza, memoria e relazione. La domanda che guiderà la comunicazione sarà semplice ma essenziale. “Cosa significa esistere?” Un invito a fermarsi, a guardarsi intorno e dentro, a dare valore al tempo, ai legami, alla propria presenza nel mondo. Perché è nella gentilezza che possiamo riscoprire il senso profondo dello “stare”.

Il programma dei primi giorni del Festival

Giovedì 10 luglio si svolgerà una pre-apertura del festival, con il laboratorio gratuito per bambini dal titolo “Tratto Cortese”, che si svolgerà a piazza delle Aquile dalle 17.00 alle 18.30 e, successivamente, si svolgeranno le aperture delle seguenti mostre: al Museo Civico Illusione#2 di Milo Floramo (opera realizzata nell’ambito di Opere Gentili), Equilibri di Simona Cavaglieri e al Duomo – Grani Antichi e Caffè la presentazione di Segmentazioni#2 di Angela Occhipinti e La gentilezza per il volto che non conosco di Pietro Mantilla.

Il giorno seguente, venerdì 11 luglio, la Scuola Media Statale G. Garibaldi dalle 11.00 ospiterà Intriga, corpi in gioco, un laboratorio aperto a tutti condotto da Marta Greco.

Particolarmente significativo l’appuntamento a Piazza delle Aquile alle 20.00 con lo spettacolo Come volare senz’ali, un progetto di inclusione di Giorgia Di Giovanni, che ne cura anche la regia. Protagonista la Compagnia di danza Kambein, con la partecipazione della Marvan danza giovani.

Spiega la regista Di Giovanni: “Un incontro in cui si apre la possibilità di una trasformazione. Come volare senz’ali nasce da una riflessione sulla forza trasformativa dell’arte. Il volo diventa metafora di libertà, di ricerca interiore, di superamento dei propri limiti. Un volo che non è solo personale, ma che diventa collettivo, condiviso. E quando queste storie arrivano in scena, il confine tra realtà e immaginazione si assottiglia, il reale irrompe sulla realtà e il vissuto individuale entra in dialogo con la collettività”.

A seguire, sempre a Piazza delle Aquile si svolgeranno le seguenti performance: alle 21.00 Intriga (Produzione CRID Scenario Pubblico/CDZ in collaborazione con In Arte) di Marta Greco, con Chiara Leonardi e musica di Riccardo Leotta. Alle 22.00 Atto di Resistenza (Produzione ArtGarage), uno spettacolo di e con Danilo Smedile.

Sabato 12 luglio la Scuola Media Statale G. Garibaldi dalle 11.00 ospiterà il laboratorio Il corpo libero condotto da Silvia Gribaudi. In Piazza delle Aquile alle 20.00 è in programma lo spettacolo Settembre non arriverà mai, di e con Noemi Piva e musica di Lorenzo Minozzi. A seguire si svolgerà Early morning symphony, spettacolo di e con Lorenzo Covello. L’ultima performance sarà A corpo libero, di e con Silvia Gribaudi.

La prima settimana di InCastro Festival si concluderà domenica 13 luglio con questi appuntamenti a Piazza delle Aquile: a partire dalle 20.00 L’Arte come funzione sociale: Opere gentili, un incontro a cura di Antonio Presti, Presidente della Fondazione Fiumara d’Arte.

A seguire Appena due (Produzione Sosta Palmizi), spettacolo di Lorenzo Covello e Zoé Bernabeu con Lorenzo Covello e Noemi Piva, Opere gentili, ispirato a The Doozies, performance di e con Silvia Gribaudi. Dalle 23 si svolgerà la festa We Love you.