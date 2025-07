Uso di cellulare alla guida, la polizia stradale ritira 90 patenti in provincia

Prosegue l’attività di contrasto sull’uso del cellulare alla guida, condotta dal personale della Polizia Stradale e molto spesso causa di incidenti stradali. Nel corso di questi servizi, sono state ritirate e sospese 90 patenti di guida, decurtati 455 punti ed elevate sanzioni per oltre 23.000,00 euro.

I controlli sono stati effettuati sulle strade della provincia messinese al fine di arginare il fenomeno, ancora molto diffuso, dell’uso del cellulare alla guida e causa di gravi conseguenze, nonostante l’inasprimento delle sanzioni introdotte dalla nuova normativa.

Con la novella legislativa dello scorso mese di dicembre, l’infrazione prevede, infatti, l’ulteriore applicazione della sospensione breve da 7 a 15 giorni della patente che viene applicata in automatico dall’agente accertatore qualora il trasgressore abbia un punteggio inferiore a 20 o 10 punti per effetto di decurtazioni precedentemente subite che si aggiunge alla sospensione ordinaria da 15 giorni a 2 mesi.

I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane al fine di innalzare i livelli di sicurezza stradale.