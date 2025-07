Presentate le proposte per il SIRU Sud Orientale

Si è conclusa con successo la prima fase di un importante percorso di programmazione territoriale che vede Barcellona Pozzo di Gotto come Comune capofila. Nei termini stabiliti dalle Linee guida della Giunta regionale, i 35 Comuni aderenti al SIRU Sud Orientale (Sistema Intercomunale di Rango Urbano) hanno depositato lo scorso 1 Luglio le loro proposte progettuali, che saranno ora sottoposte al vaglio dell’Ufficio Comune coordinato dall’ing. Alessandro Sapienza.

Questo traguardo rappresenta il culmine di un processo di grande condivisione e collaborazione tra le municipalità coinvolte, invitate a elaborare insieme un’ipotesi di sviluppo territoriale armonico, rispettoso delle peculiarità di ogni singola realtà.

Un risultato ancor più significativo se si considera che, come ricordato, nel complemento di Programmazione anni 2014/2020 il nostro territorio era stato escluso dalle politiche territoriali.

“Oggi siamo finalmente dentro e questo grazie al lavoro di tutti. In questa prima fase, siamo stati chiamati a collaborare per definire il programma degli interventi che saranno finanziati dallo stanziamento di 46 milioni di euro stabilito dalla Giunta regionale.”

Barcellona Pozzo di Gotto ha presentato una serie di progetti ambiziosi, che riguardano la realizzazione di opere pubbliche e l’acquisto di beni e servizi in diversi settori strategici. I prossimi 30 giorni saranno cruciali, poiché l’Ufficio Comune selezionerà gli interventi che faranno parte del Programma definitivo.

Successivamente, il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto terrà una conferenza stampa per presentare nel dettaglio le azioni che saranno finanziate e realizzate, con la certezza della copertura economica poiché le risorse sono già state destinate.

Il Sindaco del Comune Capofila di Barcellona Pozzo di Gotto, Avv. Pinuccio Calabrò e l’assessore alle Politiche territoriali, dott. Roberto Molino manifestano con orgoglio la soddisfazione per aver condotto un’attività che ha consentito ad ogni municipalità di poter partecipare con cognizione di causa al percorso di predisposizione e presentazione delle proposte

“Il lavoro è stato arduo, improntato a novità con cui i dipendenti si sono misurati per la prima volta. Come Comune Capofila – afferma Roberto Molino – manifesto l’orgoglio di aver condiviso con l’Avv. Pinuccio Calabrò un percorso che alla fine non ha dimenticato nessuno, offrendo a tutti l’opportunità di conoscere queste nuove metodologie di lavoro e farsi trovare pronti nel momento della proposta. Barcellona Pozzo di Gotto ha risposto alla grande, per buona pace di tutti.”