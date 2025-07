Messina, successo per l’esibizione di Oriente Siculo al Monte di Pietà

Ha riscosso grande successo al Monte di Pietà di Messina l’evento musicale organizzato dall’Associazione musicale Vincenzo Bellini, in collaborazione con la Fondazione Messina per la Cultura.

La serata, che ha visto protagonista una delle band più storiche e rappresentative della scena musicale siciliana, ha riscosso un’ampia partecipazione di pubblico, confermando l’interesse e l’apprezzamento per le tradizioni musicali nostrane.

Il gruppo Oriente Siculo nasce circa 25 anni fa e si distingue per il suo stile eclettico e coinvolgente che unisce le radici della musica siciliana a influenze folk-rock, jazz, ska e reggae. Una contaminazione resa possibile grazie all’estro e al talento di grandi artisti, quali Piero Sfameni, leader insostituibile, e Saro Silipigni, entrambi membri del gruppo “Curaggiu Siciliani”. E poi Marcello Fratato (voce e chitarra), Roberto Attanasio (chitarre), Nino Pettineo (batteria) e Alfredo Restuccio (sassofono).

Un’atmosfera magica e ricca di emozioni in mezzo a un repertorio che ha raccontato storie, leggende e vicende di vita quotidiana. La Sicilia vissuta attraverso brani che parlano di un linguaggio universale e coinvolgente.

La musica degli Oriente Siculo si distingue per la capacità di superare le barriere linguistiche, portando avanti un progetto nato nel 1992 a Messina, che ha contribuito in modo significativo alla valorizzazione del canto popolare e della musica etnica. Nel corso degli anni, il gruppo ha partecipato a festival, rassegne e iniziative internazionali, portando in giro per il mondo le sonorità e le storie della Sicilia.

L’evento ha rappresentato un’esperienza musicale di grande impatto, capace di unire tradizione e contaminazioni in un viaggio sonoro che ha coinvolto ed emozionato il pubblico.