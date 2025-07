Barcellona, la coop. Badia Grande realizza una raccolta di 12 fiabe sui migranti

La cooperativa sociale Badia Grande ha donato il libro “Fiabe dal Mondo: racconti di saggezza e avventura”, in occasione dell’evento conclusivo della Giornata Mondiale del Rifugiato che si è svolto all’auditorium del Parco Maggiore La Rosa di Barcellona Pozzo di Gotto. La raccolta di 12 fiabe- ideata da Greta Margagliotti, coordinatrice dei progetti SAI (Sistema Accoglienza e Integrazione) che Badia Grande gestisce in tre Comuni della provincia di Messina, è il frutto dei racconti delle mamme e dei bambini accolti nei progetti di Rodì Milici e Terme Vigliatore e delle donne beneficiarie del SAI di Barcellona P.G.

“Durante i colloqui abbiamo chiesto loro quali fossero le fiabe che sentivano raccontare nei loro Paesi d’origine, Tunisia, Costa d’Avorio e Ucraina, e così abbiamo anche scoperto tante affinità con le nostre – spiega Greta Margagliotti -. Sono storie di uomini e di animali, di vizi e virtù, come l’astuzia, la cattiveria, la superbia ma anche la bontà e la generosità. Le abbiamo tradotte in italiano, poi i bambini hanno realizzato alcuni disegni che rappresentavano il cuore della fiaba e colorato alcune illustrazioni. Dopo ogni racconto, ci sono degli spunti di riflessione e la morale, come ogni fiaba che si rispetti”.

Il volume è stato consegnato ai partecipanti alla tavola rotonda sul tema “TorniamoASentire- Costruiamo Ponti, non muri”, a cui hanno preso parte, tra gli altri, Roberto Molino, assessore alle politiche sociali del Comune di Barcellona P.G., e Domenico Genovese, vicesindaco del Comune di Terme Vigliatore che hanno fatto sapere che il libro di fiabe entrerà a far parte delle rispettive biblioteche comunali.

“Il nostro auspicio – aggiunge Greta Margagliotti – è quello di realizzare un volume più corposo da distribuire nelle scuole, un viaggio tra mondi lontani per creare quel filo che lega uomini e donne di culture diverse, uniti da valori e sentimenti comuni”.

Nel corso della tavola rotonda, con gli interventi di Mariarosaria Calabrese e Anna Curcio, rispettivamente DEC e RUP del progetto SAI di Barcellona Pozzo di Gotto, sono state condivise le buone prassi e i modelli di collaborazione in rete, capaci di generare un impatto concreto sul superamento di stereotipi e pregiudizi legati alla presenza di cittadini stranieri nella comunità; mentre gli operatori della cooperativa Badia Grande Claudia Lo Presti, Angelica Sgrò, Chiara Fazio e Nina Sindoni hanno illustrato le azioni poste in essere nel processo socio integrativo dei migranti.

Infine Silvia Di Pietro, insegnante dell’Istituto alberghiero paritario di Rodi Milici, e Alessandro Consoli, titolare di una pizzeria a Barcellona P.G. , hanno portato la loro testimonianza in merito all’inserimento scolastico e lavorativo da parte di due giovani donne migranti.

Con la tavola rotonda di Barcellona Pozzo di Gotto si sono concluse le celebrazioni per la Giornata del Rifugiato promosse dalla cooperativa sociale Badia Grande che si sono svolte nei giorni scorsi anche a Terme Vigliatore e a Rodì Milici.