Presidio INPS, accordo raggiunto tra il Comune e l’ente previdenziale

Il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Inps) hanno raggiunto un importante accordo per mantenere la presenza e l’offerta di servizi Inps sul territorio comunale, in un’ottica di piena e condivisa sinergia istituzionale.

Verrà realizzato un “Presidio Inps” presso i locali del “Palazzo Satellite”. Questo accordo, il cui contenuto è stato concordato dal Sindaco Calabrò con il direttore regionale Saltalamacchia, fa seguito all’incontro tenutosi a Roma presso la Direzione Generale dell’Inps tra il Sindaco, il senatore. Germanà e la dottoressa Vettimberga.

L’intesa è finalizzata a garantire un presidio istituzionale qualificato dell’Inps nel territorio comunale, mantenendo la tradizionale e consolidata presenza del personale Inps al servizio della comunità. L’accordo mira a mantenere il sistema di servizi erogati dall’Inps, ampliando l’offerta.

Il Sindaco ha dichiarato: “La nostra amministrazione continua a lavorare in silenzio, concentrandosi sui fatti. A conferma di ciò, stiamo concretizzando pienamente quanto concordato durante i recenti e proficui incontri con i vertici nazionali e regionali siciliani dell’Inps. Nella mia visita a Roma, grazie all’interessamento del sottosegretario Durigon e del senatore Germanà, presso la Direzione Generale dell’Istituto previdenziale, abbiamo acquisito piena disponibilità del Direttore Generale e Regionale dell’Inps a creare sportelli dedicati non solo ai tradizionali servizi consulenziali previdenziali e sociali ma anche a sportelli sperimentali dedicati alle persone più fragili e di ascolto alle emergenze sociali della nostra comunità di riferimento. Penso ad esempio allo sportello dedicato al progetto Inps per tutti o consulenziale per le donne vittime di violenza, all’inclusione lavorativa dei soggetti più fragili, ai progetti di educazione previdenziale per i giovani che stanno per entrare nel mondo del lavoro”.

A sottolineare l’importanza del Presidio INPS a Barcellona Pozzo di Gotto anche il senatore della Lega Nino Germanà:

“A beneficiarne saranno i cittadini di tutto il comprensorio, questa battaglia è stata vinta. Ringrazio la collega Ella Bucalo, senatrice di Barcellona con la quale siamo sempre in prima linea quando si tratta di portare avanti battaglie per il nostro territorio”.

Oggi la Giunta barcellonese ha approvato lo schema di accordo ed autorizzato il Sindaco Calabrò a sottoscrivere l’accordo raggiunto.