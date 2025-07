Merì ritrova la sua Farmacia Comunale Rurale

La farmacia dei meriesi ha aperto le porte dei locali di Via Dott. Francesco Vittorio Rundo alle ore 19:00 di mercoledì 2 luglio. La cittadinanza ha potuto visitare la struttura e conoscere il personale della farmacia e l’Amministratore dell’Azienda Multiservice Merì, Michele Trimboli.

“Una serata davvero speciale per il nostro paese – ha affermato il Sindaco Filippo Bonansinga – abbiamo sempre creduto nella felice conclusione di questo iter che segna una svolta importante per il nostro territorio. Desidero ringraziare tutti quanti si sono spesi per questo traguardo, dagli uffici agli amministratori che hanno seguito le fasi conclusive di questo percorso. Abbiamo operato nell’interesse della nostra comunità e questo è quello che vogliamo continuare a fare: i cittadini vengono prima di ogni cosa e meritano rispetto”.

Soddisfatto anche l’assessore Salvatore Crisafulli: “Abbiamo seguito con attenzione queste battute conclusive. Il nostro obiettivo era vedere il nostro paese nuovamente dotato della sua farmacia. Ci siamo riusciti e questa è la nostra gioia più grande.”