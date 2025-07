Gestione mafiosa dell’azienda Ofria, rigettati dalla Cassazione quasi tutti i ricorsi

I giudici della sesta sezione penale della Cassazione hanno rigettato quasi tutti i ricorsi relativi all’inchiesta sulla “gestione mafiosa” di beni confiscati all’azienda di smaltimento rifiuti urbani e speciali e demolizione di veicoli, intestata alla madre dei fratelli Ofria. Sono stati annullati parzialmente i ricorsi per un nuovo pronunciamento del Riesame di Messina solo per due indagati: il boss Salvatore Ofria, da alcuni mesi al “41 bis”, e Angelo Munafò, probabilmente per un caso di estorsione. E’ stato confermato, quindi, il quadro investigativo della Mobile di Messina e del commissariato di Barcellona, coordinate dall’aggiunto Vito Di Giorgio e condotte dai pm della Dda Fabrizio Monaco, Francesco Massara e Antonella Fradà.