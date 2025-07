A trent’anni dal diploma, si incontra la 5 ͣ B Elettrotecnica del Copernico di Barcellona P.G.

A ben trent’anni dal diploma, ieri sera, presso il ristorante sala ricevimenti Il Gabbiano di Marchesana, si sono incontrati ex studenti della 5 ͣ B Elettrotecnica dell’Istituto Niccolò Copernico di Barcellona P.G. La reunion ha rappresentato un’occasione speciale per riabbracciarsi, rivivere i tempi della scuola e condividere emozioni rimaste intatte nel tempo.

Molti sono stati i compagni che hanno risposto all’appello, presenti anche due professori: lo storico prof. Benedetto Iannello, anima dell’Istituto Copernico, e il prof. Francesco Mento, professionista che opera in molteplici attività tra le quali la commissione per gli eventi a Messina. Invece, tra gli ex alunni sono stati presenti Mario Barresi, Marco Fumia, gli organizzatori della serata, Michele Messina, Claudio Crupi, Nicola Giunta, Giovanni Molino, Antonio Imbesi, Antonino Bellinvia, Samuele Ferrara, Matteo Bucolo, Carmelo Ferrara, Salvatore Di Pietro, Salvatore Bonaceto.

“È stata una serata all’insegna dei vecchi ricordi legati alla scuola, agli aneddoti e agli scherzi, ai nomignoli dati dai professori – affermano gli ex compagni; il tempo è volato via ed è stato bello ritrovarsi ancora, ognuno con le proprie professioni e con la propria vita, ma pronti a rivivere e a trascorrere insieme del tempo ai compagni che hanno segnato l’adolescenza di ciascuno. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato e speriamo di riuscire ad vederci con più continuità”.