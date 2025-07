Barcellona, consegnate le chiavi dei locali dell’ex stazione

Sono state consegnate nella giornata di ieri le chiavi dei tre nuovi locali ricavati all’interno dell’ex stazione ferroviaria di Barcellona Pozzo di Gotto nei pressi del Seme d’Arancia. Si tratta degli immobili assegnati ad altrettanti commercianti a seguito del bando pubblico conclusosi nei mesi scorsi, nell’ambito del progetto di riqualificazione dell’area dismessa.

Il passaggio formale è avvenuto alla presenza dei referenti dell’amministrazione comunale e dei tecnici incaricati delle verifiche strutturali e impiantistiche necessarie prima della consegna, oltre che dell’Assessore al ramo Salvatore Coppolino. Da oggi, gli operatori potranno avviare le operazioni di allestimento e adeguamento interno dei locali, con l’obiettivo di rendere pienamente operative le nuove attività commerciali entro la fine dell’estate.

Il progetto e quindi la consegna delle chiavi ai nuovi commercianti punta a valorizzare uno dei luoghi simbolici della città, restituendo alla collettività spazi rimasti inutilizzati per anni. L’iniziativa rientra in una strategia più ampia di promozione economica e di rivitalizzazione del tessuto urbano, che prevede ulteriori interventi di recupero e assegnazione di immobili comunali a soggetti privati interessati a investire in nuove attività.

L’amministrazione comunale, per tramite dell’Assessore Salvatore Coppolino, ha espresso soddisfazione per questo ulteriore passo verso la piena riattivazione dell’area dell’ex stazione, sottolineando l’importanza della collaborazione tra enti pubblici e imprese locali per favorire occupazione e sviluppo.