La seconda edizione del Patti Comics al via il 5 e 6 luglio

Il Patti Comics: un viaggio tra passato e futuro

Mancano pochi giorni alla seconda edizione del Patti Comics, in programma per il 5 e 6 luglio al Parco Robinson di Patti. Annunciato ad aprile da un manifesto realizzato dalla talentuosa fumettista palermitana Giusi Lo Piccolo, sarà il primo evento estivo, di grande risonanza, della provincia di Messina.

Il programma di Patti Comics promette un’edizione ricca di sorprese e novità, con ospiti d’eccezione, fumettisti, doppiatori, cosplayer, stands, musica dal vivo e tanto buon cibo.

Tanti partecipanti e special guests

Tra i partecipanti, anche la vincitrice del Cosplay Contest – Christmas Edition, Delia, che parteciperà come Special Guest. Il già tanto discusso primo super ospite è tra gli youtuber più amati in Italia, Favij: con oltre 6 milioni di iscritti, sarà presente nella giornata di sabato 5 luglio.

Il secondo super ospite è Gianluca Iacono, doppiatore che ha segnato l’infanzia di molti prestando la voce a personaggi come: Vegeta in Dragon Ball, il colonnello Roy Mustang in Fullmetal Alchemist Brotherhood, Marshall Eriksen in How I Met Your Mother e molti altri. Sarà presente nella giornata di domenica 6 luglio.

La manifestazione è promossa e organizzata dall’Associazione La Ciurma e dal Comune di Patti, in collaborazione con numerose associazioni come Fumettomania Factory – APS (che curerà l’area fumetto) e Semaluna Cosplay.

Fumettomania ha fatto da tramite agli autori che renderanno speciale l’area fumetti: la prima ad aderire è stata la talentuosa disegnatrice messinese Val Romeo, che incontrerà i suoi lettori durante un firma copie. Insieme a lei altri ospiti come: Paola Cannatella e Giovanni Galeani, autori della graphic novel su Oriana Fallaci; i pluripremiati games designer Roberta Marchetta e Giovanni Spadaro, che presenteranno i giochi da tavolo da loro creati.

Ed ancora, Damiano Gallinaro, scrittore e antropologo romano che presenterà il libro su L’Eternauta, il capolavoro di Oesterheld.

L’iniziativa ha ricevuto anche l’importante supporto dell’Assessore alla Cultura Salvatore Sidoti e dal Sindaco Gianluca Bonsignore, i quali hanno espresso entusiasmo per un evento che, negli anni, sta diventando un appuntamento fisso per migliaia di appassionati provenienti da tutta la Sicilia.