La Senatrice Ella Bucolo in visita alla Scuola Serale: Un Segno di Sostegno per l’Istruzione degli Adulti

Nella giornata di lunedì 30 giugno, la scuola serale del CPIA di Barcellona P.G., ha accolto la Senatrice Ella Bucolo, che, accompagnata dal Dirigente Scolastico Giovanni Galvagno e dalla Vicepreside Clara Trungadi, ha visitato l’istituto.

Durante la visita, la Senatrice ha avuto modo di dialogare direttamente con il Dirigente, la Vicepreside e i docenti, approfondendo le necessità di un settore educativo che risponde alle esigenze di chi, per motivi vari, non ha potuto completare gli studi in giovane età e oggi desidera colmare quel gap formativo.

“Il lavoro che questa scuola svolge ogni giorno è di fondamentale importanza per dare a tutti, a qualsiasi età, la possibilità di apprendere e crescere. La formazione continua è essenziale per creare una società più preparata e inclusiva”, ha dichiarato la Senatrice, sottolineando come il Governo sia impegnato a potenziare il sistema di istruzione per gli adulti.

“Questa scuola è una risorsa fondamentale per la comunità, ma per continuare a crescere e a rispondere alle esigenze degli studenti è necessario un impegno concreto da parte delle istituzioni”, ha spiegato il dirigente Galvagno.

La Vicepreside, da parte sua, ha evidenziato l’importanza di offrire un supporto continuo sia agli studenti che ai docenti. “Ogni giorno, qui, si lavora per fornire ai corsisti gli strumenti necessari a cambiare la propria vita. È importante che anche la politica riconosca l’impegno di chi sceglie di tornare a scuola, spesso a costo di enormi sacrifici”, ha affermato.

L’incontro si è concluso con un impegno reciproco: da parte della Senatrice, il continuo supporto e monitoraggio delle politiche in favore dell’istruzione degli adulti, e da parte del Dirigente e della Vicepreside, la determinazione a portare avanti il lavoro educativo, al fine di offrire ad ogni individuo l’opportunità di migliorare il proprio futuro attraverso la conoscenza.