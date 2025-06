Controlli straordinari dei Carabinieri nell’arcipelago eoliano: 15 denunce, 5 segnalazioni per droga e oltre 10 kg di alimenti sequestrati

Controlli intensificati nell’arcipelago eoliano da parte dei Carabinieri della Compagnia di Milazzo. L’operazione, messa in atto nelle principali isole dell’arcipelago, ha portato a 15 denunce, 5 segnalazioni alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti e al sequestro di oltre 10 chilogrammi di alimenti in cattivo stato di conservazione, oltre a numerose sanzioni per violazioni al Codice della Strada.

Controlli a tappeto sulle Isole Eolie

L’intervento è stato condotto con un piano straordinario di sicurezza che ha coinvolto pattuglie dei Carabinieri, il Reparto Tutela Agroalimentare, il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Messina, l’ASP di Messina e altri reparti specializzati, con l’obiettivo di prevenire l’illegalità, tutelare la salute pubblica e rafforzare i controlli nel settore turistico e commerciale.

Durante i controlli sono state identificate oltre 250 persone e verificati più di 160 veicoli, con la contestazione di numerose infrazioni, tra cui guida in stato di ebbrezza, rifiuto di sottoporsi all’alcol test e guida sotto l’effetto di stupefacenti. Complessivamente sono stati decurtati oltre 95 punti patente, 6 veicoli sequestrati e 10 sottoposti a fermo amministrativo.

Droga nelle Eolie: 5 persone segnalate

Nel corso dei controlli antidroga, 5 persone tra i 21 e i 62 anni sono state trovate in possesso di dosi di hashish e marijuana per uso personale. Sono stati quindi segnalati alla Prefettura di Messina come assuntori di sostanze stupefacenti. La droga è stata sequestrata e inviata al R.I.S. di Messina per le analisi di laboratorio.

Controlli nei locali: 6 titolari denunciati e prodotti sequestrati

Ampia l’attività di verifica condotta presso ristoranti, bar e attività commerciali dell’arcipelago. I Carabinieri hanno denunciato 6 titolari per gravi irregolarità:

Detenzione di oltre 10 kg di alimenti e pesce mal conservati

Mancata tracciabilità di prodotti ittici

Somministrazione non autorizzata

Violazioni igienico-sanitarie

In un caso, è scattata anche una denuncia per tentata frode in commercio: un ristoratore avrebbe cercato di servire prodotti surgelati presentati come freschi nel menu.

Ambiente e abusivismo: altre 6 denunce

Infine, ulteriori 6 persone sono state denunciate per reati ambientali e urbanistici, tra cui:

Abbandono incontrollato di rifiuti

Videosorveglianza non autorizzata

Abusivismo edilizio in area vincolata

Sicurezza nelle Eolie: azione congiunta e prevenzione

L’intervento rientra in un piano strategico di controllo del territorio e mira a garantire una stagione estiva sicura per residenti e turisti nelle Isole Eolie, con particolare attenzione ai reati legati alla movida, all’abusivismo commerciale e alla sicurezza alimentare.