“Raffaello Lucarelli il Lumière di Sicilia” del barcellonese La Torre Giordano vince il 1° Premio Buttitta

Il libro “Raffaello Lucarelli il Lumière di Sicilia. La vera storia del cineasta umbro” (Edizioni Lussografica, 2025), scritto dallo storico e critico cinematografico Antonio La Torre Giordano, si è aggiudicato il primo posto al prestigioso Premio Arte e Cultura Siciliana Ignazio Buttitta, giunto alla sua XXVI edizione. La cerimonia di premiazione si è svolta nel suggestivo teatro panoramico della Valle dei Templi di Agrigento, uno dei luoghi simbolo della cultura siciliana.

Un libro che riscopre la storia del cinema in Sicilia

Il Premio Ignazio Buttitta, organizzato dal Centro Artistico Culturale Editoriale Renato Guttuso, ha visto la partecipazione di oltre 500 opere di elevato valore storico e culturale. Dopo un’attenta valutazione della giuria, l’opera di La Torre Giordano ha primeggiato, distinguendosi per l’originalità e la profondità della ricerca.

Frutto di un lavoro di ricerca decennale, il libro racconta la vita di Raffaello Lucarelli, pioniere del cinema italiano, originario di Gualdo Tadino (Umbria), fondatore nel 1905 della prima casa di produzione cinematografica siciliana a Palermo. Attraverso documenti inediti, fotografie d’archivio e testimonianze, l’autore ricostruisce il ruolo di Lucarelli come innovatore e promotore della Sicilia come set cinematografico di rilevanza europea.

Antonio La Torre Giordano: un critico e storico del cinema

Nato a Barcellona Pozzo di Gotto, vissuto in Lombardia e oggi residente a Palermo, Antonio La Torre Giordano mantiene un forte legame con la sua città natale, che attraverso questo premio celebra il contributo di uno dei suoi figli più illustri alla cultura siciliana.

La Torre Giordano è laureato in Storia del Cinema, insegna Didattica e Storia del Cinema a Palermo, collabora con RAI Storia, RAI Cultura e numerose riviste di settore. È membro del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (SNCCI) e dell’Associazione Italiana per le Ricerche di Storia del Cinema (AIRSC). Dal 2019 dirige l’Archivio Siciliano del Cinema di Palermo, prima cineteca in Sicilia riconosciuta e tutelata dal MIC – Ministero della Cultura.

Ha all’attivo numerose pubblicazioni, progetti di digitalizzazione, attività di archeologia del cinema e collaborazioni come sceneggiatore per film e documentari. Con Edizioni Lussografica dirige le collane “Cinefocus” e “I classici del cinema a fumetti”. Nel 2024 ha ricevuto il Premio Letterario Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

Un riconoscimento che valorizza la cultura siciliana

Il Premio Ignazio Buttitta si conferma un punto di riferimento per la promozione dell’arte e della cultura siciliana. L’opera di Antonio La Torre Giordano rappresenta un contributo fondamentale per la riscoperta delle radici del cinema in Sicilia e per la valorizzazione di figure dimenticate come Raffaello Lucarelli.