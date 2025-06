Ex Colonia: oggi chiuso “per Amore”

Redazionale: I locali oggi rimarranno chiusi al pubblico per un matrimonio sul mare, ma da domani si riparte con musica ed eventi!

Oggi l’EX COLONIA di Calderà resterà chiusa al pubblico per celebrare un matrimonio esclusivo: una giovane coppia ha scelto questa suggestiva location sul mare per pronunciare il fatidico sì, immersa in un’atmosfera elegante, con il tramonto sul mare che fa da sfondo alla loro storia d’amore.

Il Mediterraneo Beach Club, la Pizzeria della Colonia e il Riva Café riapriranno domani, pronti ad accogliervi con nuove serate speciali. Si parte subito con un format inedito: il KaraOki, un karaoke diverso dal solito dove la musica è rigorosamente live, grazie alla Triofast band.

E non finisce qui:

📆 02 luglio – Serata relax indie, in collaborazione con Zero Decibel

🎸 03 luglio – Gianluca De Rubertis in concerto (dal duo “Il Genio”)

🎧 04-05 luglio – Djset sotto le stelle

🎷 06 luglio – Claudio Covato live in quartetto