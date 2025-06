Omicidio stradale a Barcellona: condannato con pena ridotta e attenuanti generiche il responsabile della morte di Davide Cutropia

È arrivata la condanna per il conducente ritenuto responsabile dell’omicidio stradale che ha causato la morte del giovane Davide Salvatore Cutropia, deceduto in un tragico incidente avvenuto la sera del 9 luglio 2024. Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha emesso una sentenza stabilendo 3 anni di reclusione, riconoscendo al colpevole le attenuanti generiche, oltre alla revoca della patente di guida come sanzione accessoria.

Il procedimento

Secondo quanto emerso nel corso del processo, l’uomo guidava in stato di ebbrezza alcolica, superando i limiti di velocità e invadendo la corsia opposta. In quel momento, Davide Cutropia viaggiava in sella alla sua Vespa, senza possibilità di evitare l’impatto frontale.

Subito dopo l’incidente, i Carabinieri intervenuti sul posto hanno sottoposto il conducente all’alcoltest, che ha confermato il suo stato di alterazione psicofisica. Su disposizione del PM Veronica De Toni, è stato arrestato e, su richiesta dell’avvocato Gaetano Pino, il GIP Caristia ha disposto per lui la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Il caso ha profondamente scosso la comunità barcellonese, che ancora oggi ricorda con affetto il giovane Davide, strappato alla vita troppo presto a causa di un gesto di incoscienza alla guida.