La Polizia di Stato contro l’abbandono degli animali

La Polizia di Stato lancia una campagna contro l’abbandono degli animali sui propri canali di comunicazione, con uno spot dedicato:

“Hai già programmato le tue vacanze? E al tuo amico a 4 zampe ci hai pensato? Non ci sono scuse, abbandonare un animale non è solo un atto crudele ma è soprattutto un reato punito dal codice Penale.

Sanzioni severe e sospensione della patente anche con il nuovo codice della Strada, perché un animale abbandonato e disorientato in mezzo alla strada rappresenta un serio pericolo non solo per sé stesso, ma anche per automobilisti e pedoni”.

https://www.poliziadistato.it/pressarea/Share/link/c041b364-5260-11f0-bf9d-736d736f6674

Anche sul profilo Facebook ‘Polizia di Stato’ https://www.facebook.com/watch?v=2447435232292083 è online il nuovo spot contro l’abbandono degli animali.