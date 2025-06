«Anch’io sono la protezione civile»: il campo scuola a Barcellona

L’ANPAS Club Radio C.B. ODV di Barcellona Pozzo di Gotto partecipa alla quindicesima edizione del progetto nazionale «Anch’io sono la protezione civile», con un campo scuola riservato ai ragazzi dai 14 ai 16 anni.

Il campo scuola si terrà dal 28 Luglio 2025 al 2 Agosto 2025 in via Sant’Andrea n. 96 presso la sede dell’associazione.

In un percorso formativo di una settimana, tra attività didattiche, esercitazioni pratiche e momenti ludico-ricreativi, i giovani partecipanti avranno l’opportunità di conoscere da vicino il Sistema di protezione civile, i rischi presenti sul proprio territorio e imparare i comportamenti corretti da adottare in caso di emergenza per tutelare sé stessi, l’ambiente, il territorio e la propria comunità.

Le iscrizioni sono aperte fino al raggiungimento del numero massimo di 25 giovani.

Per info: 3929432457 (anche whatsapp)