Controlli straordinari dei Carabinieri a Messina Sud: 10 denunce, 10 giovani segnalati per droga e scoperto un allaccio elettrico abusivo

Pattugliamenti intensificati nella zona jonica del capoluogo. Sotto la lente guida in stato di ebbrezza, droga e furti di energia.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Messina Sud hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio, concentrando le attività sulla zona jonica del capoluogo peloritano. Le operazioni si sono svolte attraverso pattugliamenti e posti di controllo, anche in orario notturno, con l’obiettivo di contrastare i reati predatori, lo spaccio di droga e le violazioni al Codice della Strada.

Oltre 150 controlli e numerose sanzioni

Durante il servizio, i militari hanno controllato più di 80 veicoli e oltre 70 persone, accertando numerose infrazioni, alcune delle quali particolarmente gravi. Quattro persone sono state denunciate per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e per rifiuto dell’accertamento tossicologico, mentre un’altra è stata segnalata per guida con patente revocata e recidiva nel biennio.

Altri tre automobilisti sono stati sanzionati amministrativamente e segnalati alla Prefettura di Messina per guida in stato di ebbrezza alcolica, pur rimanendo nei limiti sotto soglia per il penale.

Quattro denunce per reati vari e furto di energia elettrica

L’attività dei Carabinieri ha portato anche alla denuncia di quattro soggetti per altri reati: uno per evasione dagli arresti domiciliari, altri per porto ingiustificato di coltelli e oggetti atti ad offendere.

Particolare rilievo ha assunto il caso di furto aggravato di energia elettrica: in collaborazione con il personale dell’azienda fornitrice, i militari hanno individuato un allaccio abusivo tramite bypass che permetteva a un residente di alimentare illegalmente la propria abitazione, sottraendo energia dalla rete pubblica.

Dieci giovani segnalati per uso personale di droga

Durante i controlli antidroga, sono stati segnalati 10 giovani tra i 19 e i 37 anni quali assuntori di sostanze stupefacenti. I Carabinieri li hanno trovati in possesso di marijuana, hashish ed ecstasy, in quantità compatibili con l’uso personale. Le dosi sono state sequestrate e inviate al R.I.S. di Messina per le analisi di laboratorio.

Sicurezza e prevenzione: il presidio del territorio continua

L’operazione dei Carabinieri conferma l’impegno costante dell’Arma nella prevenzione e nel contrasto alla criminalità, con un’attenzione particolare ai fenomeni di degrado urbano, allo spaccio di sostanze stupefacenti e ai comportamenti pericolosi alla guida. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, a tutela della sicurezza dei cittadini.