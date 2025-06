Barcellona Basket 4.0: la presentazione di coach Cigarini

Il grande calore del pubblico barcellonese ha segnato l’accoglienza al nuovo coach Federico Cigarini, in una piacevole ed emozionante serata presso il Bar My Coffee di Spinesante, dove ieri, 25 giugno, si è tenuta la presentazione ufficiale a Stampa e Città.

Pochi minuti di formale presentazione introdotta dal neo Responsabile Ufficio Stampa Benedetto Orti Tullo, il quale ha dato il benvenuto al tecnico e ha sottolineato subito il positivo impatto di Cigarini con la Città.

“Sono rimasto davvero sorpreso dal calore e dalla passione di questa Città. – ha subito affermato “Ciga” – Quando sono venuto a giocare due stagioni fa, sono rimasto sorpreso dalla voglia e dall’attaccamento della gente verso la squadra. Quando ho firmato, ho pensato per la prima cosa a questi aspetti. Ho voglia di rifarmi, così come questo ambiente. Sono rimasto fermo per una stagione per motivi miei personali, adesso ho voglia di tornare a combattere. Così come ce l’ha questa piazza. Voglio che i tifosi possano vivere tante belle soddisfazioni. Io sono qui non per me, ma per voi. Per far venire fuori di nuovo quella voglia di combattere che appartiene a Barcellona”.