Violenza nella Casa Circondariale di Barcellona P.G.: domani la visita ispettiva

A seguito delle continue aggressioni da parte dei detenuti della Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, Domenico Nicotra, Presidente Confederazione Sindacati Penitenziari, ha richiesto e ottenuto la visita sui luoghi di lavoro presso la Direzione della Casa Circondariale che si terrà domani 26 giugno 2025.

Lo scopo della visita è quello di verificare le condizioni logistiche dei vari luoghi di lavoro.

Al termine della visita, si terrà una conferenza stampa fuori dal carcere alle ore 11:30.

La comunicazione arriva tramite nota ufficiale firmata digitalmente dalla Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati (DGSIA) del Ministero della Giustizia.

L’intervento rientra nelle attività istituzionali previste per la verifica dei luoghi di lavoro all’interno degli istituti penitenziari. L’obiettivo è monitorare le condizioni ambientali, logistiche e operative in cui si trovano a lavorare quotidianamente gli agenti di polizia penitenziaria, il personale amministrativo e sanitario, oltre alla situazione generale della struttura.

La Casa Circondariale di Barcellona è spesso al centro dell’attenzione per le condizioni critiche in cui versa, più volte denunciate da sindacati, associazioni e rappresentanti politici. La visita potrebbe rappresentare un’occasione per raccogliere ulteriori elementi utili a pianificare interventi di miglioramento, sia in termini di sicurezza che di tutela dei diritti di chi lavora e vive all’interno del carcere.