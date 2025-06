Un orgoglio italiano nel mondo: intervista al Prof. Giacomo Vivanti, luminare dell’autismo oggi a Filadelfia

Un ponte tra Italia e Stati Uniti, tra ricerca scientifica e divulgazione umana: il Professor Giacomo Vivanti, tra i massimi esperti mondiali di autismo, è stato protagonista di un’intervista straordinaria realizzata dalla dott.ssa Ilenia Torre e dalla giornalista e dottoressa in psicologia clinica Sofia Mezzasalma, all’interno della rubrica “Nella stanza della psicologa”.

Vivanti, psicologo di fama internazionale, è oggi Professore Associato e Direttore dell’Early Detection and Intervention Program presso l’AJ Drexel Autism Institute della Drexel University di Philadelphia (USA). Oltre al suo ruolo accademico, è Editore Associato del Journal of Autism and Developmental Disorders e Honorary Member dell’Olga Tennison Autism Research Center di Melbourne, in Australia. Con oltre 70 articoli scientifici pubblicati e 4 libri all’attivo, Vivanti rappresenta una delle voci più autorevoli nell’ambito dei disturbi del neurosviluppo.

Un’intervista che racconta l’autismo, oltre i luoghi comuni

L’intervista — ricca di contenuti, riflessioni e spunti — affronta il tema dell’autismo con uno sguardo aggiornato, scientifico ma allo stesso tempo profondamente umano. Il Professor Vivanti, con estrema chiarezza, guida lo spettatore alla scoperta delle nuove prospettive sull’autismo: dalla diagnosi precoce agli interventi personalizzati, dall’importanza della relazione educativa all’urgenza di superare stereotipi e narrazioni semplificate.

L’iniziativa porta la firma della Dott.ssa Ilenia Torre, psicologa dello sviluppo e dell’età evolutiva, specializzata nella valutazione e trattamento dei disturbi del neurosviluppo, e della Dott.ssa Sofia Mezzasalma, volto noto della divulgazione psicologica siciliana. Giornalista pubblicista dal 2020, laureata in Psicologia Clinica e attualmente in formazione come criminologa forense, Mezzasalma è anche ideatrice della rubrica “Nella stanza della psicologa”, progetto nato per rendere la scienza psicologica accessibile a tutti.

Un incontro da non perdere

L’intervista integrale è disponibile online e rappresenta una preziosa occasione per studenti, professionisti della salute mentale, famiglie e chiunque voglia approfondire il tema dell’autismo da una prospettiva scientificamente fondata ma empatica.

Per guardare l’intervista, basta seguire la pagina ufficiale della rubrica “Nella stanza della psicologa”, dove verranno pubblicati aggiornamenti, estratti e contenuti esclusivi.

Un orgoglio italiano che fa ricerca all’estero, ma che non dimentica le proprie radici. Con questo spirito, Giacomo Vivanti si racconta e ci racconta l’autismo, con l’autenticità e la competenza di chi lavora ogni giorno per costruire un mondo più inclusivo.