Segnalazione: zecche e ratti nei pressi della Villa Romana di San Biagio. I residenti: “Non si può più vivere nelle nostre case”

Giunge in redazione la segnalazione di una lettrice che, dopo aver avvertito il vicesindaco del Comune di Terme Vigliatore e richiesto interventi per via email a tutti gli enti preposti, chiede un intervento urgente.

“Abito a fianco alla Villa Romana di San Biagio e dopo che gli addetti comunali hanno pulito superficialmente perchè meglio non si poteva, una quantità di ratti e zecche hanno invaso il mio cortile e non solo. Tutto il quartiere è invaso“.

La signora racconta di una bambina di due anni che è dovuta ricorrere alla guardia medica per una zecca nelle parti intime e del padre di un bambino di appena tre settimane che ieri si è ritrovato addosso 4 zecche. Tutte le istituzioni sono state avvisate per email ma le famiglie della zona sono fortemente preoccupate per la situazione. “Ho inviato un’email all’ASP documentata per l’emergenza ratti e zecche“, ma anche il Comune di Terme Vigliatore e tutti gli enti preposti.

“Oggi mi rivolgo a voi perchè siamo disperati. Da 30 anni è la stessa storia e tutto il quartiere ne ha abbastanza. Mi rivolgo a voi perchè siete ultima spiaggia, affinchè questo messaggio di aiuto venga accolto e facciate da ponte tra i cittadini e le istituzioni. Tra allergia, erbacce, ratti e zecche è diventato impossibile continuare a vivere nelle nostre case“.

La segnalazione arriva corredata da foto che alleghiamo, sperando che gli enti preposti intervengano immediatamente per mettere fine ad una condizione di emergenza per tutti i residenti di San Biagio.