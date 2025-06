“Mutui Fantasma” a Brolo: ridotta la condanna per Arasi, assolti 16 imputati tra cui la figlia

La Corte d’Appello di Messina, presieduta dalla giudice Caterina Mangano (a latere Carmine De Rose e Antonino Giacobello), ha ridotto da 15 anni e 3 mesi a 7 anni e 1 mese la condanna inflitta all’ex responsabile dell’area economica-finanziaria del Comune di Brolo, rag. Carmelo Arasi, ritenuto l’ideatore e promotore del sistema fraudolento.

Si tratta della parziale riforma della sentenza emessa il 5 giugno 2023 dal Tribunale di Patti in composizione collegiale.

La riforma in appello

Assolta con la formula “ perché il fatto non costituisce reato ” Rossella Arasi, figlia di Carmelo , insieme ad altri 15 imputati. Confermate, seppur con leggere riduzioni, le condanne per l’ex sindaco Salvatore Messina (5 anni e 9 mesi), Santa Caranna (4 anni e 6 mesi), Rosa Castrovinci (3 anni), Antonella Campo (4 anni e 3 mesi) e Giuseppina Di Leo (4 anni e 4 mesi).

Il processo di primo grado

Il processo di primo grado, durato quasi dieci anni, ha visto l’escussione di oltre 100 testimoni. Gli imputati – quasi tutti appartenenti alla vecchia amministrazione comunale – erano accusati di oltre 40 episodi di falso in atto pubblico finalizzati all’indebita appropriazione di fondi pubblici.

I fatti

In particolare, Carmelo Arasi era ritenuto promotore, organizzatore e direttore – in concorso con l’allora sindaco Salvatore Messina – di un’associazione a delinquere interna al Comune, accusata di aver sottratto oltre 4 milioni di euro alle casse pubbliche. Tra le contestazioni, anche 629 euro percepiti direttamente da Arasi, e circa 100mila euro destinati alla figlia Rossella, oggi assolta con formula piena.

Gli avvocati Fabio Marchetta e Pinuccio Calabró, difensori dei due Arasi , hanno sostenuto con successo in appello la riqualificazione di una delle accuse. La Corte, accogliendo la tesi difensiva, ha infatti riqualificato un episodio relativo a un mandato da 1,2 milioni di euro – inizialmente considerato peculato – come indebita destinazione di denaro pubblico ai sensi dell’art. 314-bis c.p., reato introdotto con il decreto legge Nordio dell’agosto scorso. Ne è derivata l’assoluzione per prescrizione.

A margine dell’udienza, l’ Avv. Fabio Marchetta ha dichiarato:

“La Corte d’Appello ha riconosciuto che non vi è prova dell’esistenza di un’associazione per delinquere e che il sistema contabile utilizzato per realizzare le condotte contestate non era noto a tutti i componenti dell’ente comunale, anzi le somme venivano occultate nelle casse comunali. Inoltre, la figura di Rossella Arasi, inizialmente indicata come soggetto percettore di denaro pubblico, è stata completamente riabilitata: il suo ruolo si è rivelato privo di rilievo penale, portando all’assoluzione con formula piena. Siamo soddisfatti perché finalmente è stata restituita dignità a chi era stato ingiustamente coinvolto”.

L’ex sindaco Messina è stato difeso dagli avvocati Tommaso Autru Ryolo e Carmelo Occhiuto . Il collegio difensivo ha compreso anche Sabrina Ligato, Salvatore Cipriano, Alessandro Pruiti, Decimo Lo Presti, Salvatore Zaccaria e Francesco Pizzuto.

Il Comune di Brolo si è costituito parte civile con gli avvocati Antonio Spiccia e Giuseppe Mancuso.

Il sistema fraudolento

Secondo l’accusa, il sistema fraudolento messo in atto prevedeva la falsificazione di delibere consiliari su presunti progetti pubblici (palazzetto dello sport, scuola elementare, metanodotto), mai realizzati. Le delibere venivano presentate alla Cassa Depositi e Prestiti, che, sulla base della documentazione apparentemente regolare, erogava i finanziamenti.

Il denaro veniva poi trasferito su conti privati tramite oltre 2.000 falsi mandati di pagamento, firmati da Arasi, con causali fittizie. L’intero schema ha generato un danno stimato di oltre 4 milioni di euro a carico del Comune.

La sentenza d’appello ha invece completamente ribaltato la posizione di 15 imputati, assolti perché il fatto non sussiste.

Si tratta di:

• Elena Lo Vercio

• Enza Rifici

• Giovanni Scaffidi Mangialardo

• Antonino Masi

• Antonino Giuffrè

• Vittorio Astone

• Giuseppe Indaimo

• Rossella Arasi

• Dario Presti

• Rosa Gatto

• Tina Gatto

• Giuseppe Caranna

• Domenico Caranna

• Costantino Maniaci

• Carmelo Gentile, ex vicesindaco del Comune di Brolo

Per tutti loro, la Corte ha disposto l’annullamento delle confische e la revoca delle statuizioni civili precedentemente imposte in primo grado.

Le statuizioni civili e le spese legali

Restano invece confermate le statuizioni civili nei confronti dei sei imputati condannati in appello, che dovranno risarcire in solido le parti civili. La Corte ha anche disposto la condanna al pagamento delle spese legali, fissate in 1.250 euro ciascuna, oltre accessori di legge.

A seguito delle parziali assoluzioni, la Corte ha deciso di revocare in parte le statuizioni civili e ridurre le confische di denaro e beni mobili disposte nei confronti degli imputati, per un importo equivalente al prezzo o al profitto dei reati contestati. Tra le misure disposte, si evidenziano confische significative: a Carmelo Arasi è stata disposta la confisca di 629.804,17 euro, a Salvatore Messina 857.632,00 euro, e a Giuseppina Di Leo 268.562,00 euro. Ulteriori confische hanno interessato anche altri imputati tra cui Rossella Arasi, Antonella Campo, Santa Caranna, Rosa Castrovinci, Carmelo Gentile, Elena Rosa Lo Vercio, Costantino Maniaci, Enza Rifici. In caso di indisponibilità delle somme, è stata ordinata la confisca per equivalente di beni anche per interposta persona. Inoltre, la sentenza ha previsto l’interdizione perpetua dai pubblici uffici per Carmelo Arasi e Salvatore Messina, con estinzione del rapporto di lavoro con enti pubblici o a prevalente partecipazione pubblica. Per altri imputati, tra cui Rossella Arasi, Antonella Campo e Giuseppe Caranna, è stata applicata l’interdizione temporanea dai pubblici uffici per cinque anni. Gli imputati sono stati inoltre condannati al pagamento delle spese processuali, pari a 4.500 euro per ciascuna parte civile, oltre accessori di legge.